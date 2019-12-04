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تعليم

عادل عبد الغفار: ضرورة تحديث مؤسسات التطوير الإعلامي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:19 م
صدى البلد
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ياسمين سامي - عدسة: هدير عبده
قال عادل عبد الغفار رئيس لجنة قطاع الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالي، إن الإعلام المصري يواجه العديد من التحديات في الفترة الحالية.

وأضاف عبد الغفار، علي هامش كلمته بمؤتمر "تطوير الدراسات الإعلامية وتحديات التوظيف" أن تعاظم التحديات التي تواجهها الدولة أدت إلى ضرورة التحديث الدائم لمؤسسات التطوير الإعلامي. 

وبدأت فعاليات المؤتمر، بحضور الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور ، والدكتور سامي عبدالعزيز رئيس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات بخلاف الجلسة الختامية، تناقش جلسات موضوعات "تجسير الفجوة بين الدراسات النظرية والاحتياجات العلمية، و "أفق تطوير برامج الدراسات العليا"، و "البحث العلمي في مجالات الإعلام"، وتتضمن مداخلات من عدد من أساتذة الإعلام في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين المتخصصين في الشأن الجامعي.

وتشمل مداخلات الأساتذة موضوعات كتطوير البرامج الدراسية بمعاهد الإعلام، واحتياجات سوق العمل الإعلامية، والتجارب الغربية في الدراسات الإعلامية، والبحوث البينية في العلوم الاجتماعية، والبحوث الإعلامية في ضوء خطة التنمية المستدامة 2030.
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