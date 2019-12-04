ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لقاء مغلق بين ترامب وأردوغان على هامش قمة الناتو

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:22 م
لقاء مغلق بين ترامب
لقاء مغلق بين ترامب وأردوغان على هامش قمة الناتو
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بريطانيا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال مدير الاتصالات التركي، فهرتين ألتون: إن الرئيس الأمريكي وأردوغان عقدا اجتماعا "مثمرا للغاية" على هامش قمة الناتو في بريطانيا، اليوم الأربعاء.

ونشر ألتون تغريد على تويتر قال فيها: إن الاجتماع استمر لمدة نصف ساعة.

وذكر مراسل الأناضول،أن اللقاء انعقد بعد الجلسة الرئيسية لقمة زعماء الناتو، مضيفا أن اللقاء المغلق جرى في فندق "The Grove Otel".

وكان قادة الناتو يجتمعون بالقرب من لندن في قمة تهدف إلى معالجة الخلافات الحادة حول الإنفاق والتهديدات المستقبلية بما في ذلك دور الصين وتركيا في الحلف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

محمد صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي بـ 2019

طارق حامد ينافس البدري والخنيسي بالقائمة النهائية لأفضل لاعب داخل إفريقيا.. واستبعاد نجم الأهلي

رسالة غامضة من أحمد فتحي.. تعرف عليها

لحل مشكلات الكلى والمسالك البولية.. عليك بتناول كوب من هذا المشروب

ماذا طلب باتريس كارتيرون من جماهير الزمالك؟

انسف كرشك واخفض وزنك بكوب من هذا المشروب على الريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صائد كنوز محظوظ يعثر على قطعة ذهب قيمتها 80 ألف جنيه إسترليني

أغربها الثوم.. أطعمة مفيدة لصحة الكلى

خلفتهم و فقروني.. حل لغز ترك طفلين بحضانة أوسيم.. والدتهما تركتهما بالاتفاق مع والدهما طبيب الأسنان.. صور