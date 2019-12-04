متصبغيش.. دراسة تحذر النساء: صبغة الشعر تسبب سرطان الثدي



كارثة صحية للرجال.. الوجبات السريعة تسبب سرطان البروستاتا تؤثر على الشهية و المزاج والنوم..دراسة تحذر من حبوب منع الحمل أغربها الثوم.. أطعمة مفيدة لصحة الكلى



وأظهرت النتائج أن أولئك الذين خضعوا لبعض الطرق الكيميائية لفرد الشعر كل خمسة إلى ثمانية أسابيع لديهم خطر أعلى بنسبة 30 في المائة.



ويحذر الباحثون من أن المواد الكيميائية قادرة على الوصول إلى الجلد من خلال فروة الرأس وكذلك قد يتم استنشاق الأبخرة أيضًا أثناء وضع الصبغة مما يزيد فرص الإصابة بسرطان الثدي. وأظهرت النتائج أن أولئك الذين خضعوا لبعض الطرق الكيميائية لفرد الشعر كل خمسة إلى ثمانية أسابيع لديهم خطر أعلى بنسبة 30 في المائة.ويحذر الباحثون من أن المواد الكيميائية قادرة على الوصول إلى الجلد من خلال فروة الرأس وكذلك قد يتم استنشاق الأبخرة أيضًا أثناء وضع الصبغة مما يزيد فرص الإصابة بسرطان الثدي. اقرأ أيضا

أكدت دراسة علمية حديثة أن النساء اللائي يستخدمن صبغة شعر دائمة أو أجهزة فرد كيميائية يواجهن خطرًا أكبر للإصابة بسرطان الثدي.وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية، قام الباحثون في المعاهد الوطنية للصحة ، وهي فرع من وزارة الصحة الأمريكية ، بتتبع ما يقرب من 50000 امرأة على مدى ثماني سنوات.وكانت النساء اللواتي أبلغن بانتظام باستخدام صبغ الشعر الدائم أكثر عرضة بنسبة 9 في المائة للإصابة بالمرض ، مقارنة مع أولئك الذين لم يفعلوا.