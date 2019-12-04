وزير الدفاع السوداني: عازمون على محاربة الإرهاب

أكد وزير الدفاع السوداني، الفريق أول جمال عمر، أن القوات المسلحة السودانية مصممة وداعمة للتحول الديمقراطي، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز".



وقال وزير الدفاع السوداني، إن القوات المسلحة ستدعم الجهود المحلية والدولية في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن هناك لجنة ستشكل لاستكمال عملية الهيكلة داخلها.



يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن والخرطوم قررتا العودة إلى تبادل السفراء، بعد انقطاع استمر 23 سنة كاملة.



وأوردت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن هذا القرار خطوة مهمة في طريق تقوية العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان.



وجاء هذا الإعلان على هامش زيارة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إلى واشنطن، للتباحث بشأن عدة ملفات، وعلى رأسها إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

