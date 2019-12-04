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أخبار البلد

بحضور 126 ألف زائر.. اختتام الدورة الـ 23 لمعرض كايرو آي سي تي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:34 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أ ش أ
اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا Cairo ICT والذي عقد في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2019، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار "The Digital Experience ، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف أسامة كمال، الرئيس التنفيذي لشركة "تريد فيرز إنترناشونال"، المنظمة للحدث، عن أن عدد زوار المعرض هذا العام، وصل إلى ١١٦ ألف زائر نتيجة لتسجيل الدخول أثناء أربعة أيام المعرض، بزيادة ٢٦٪ عن العام السابق، الذي كان عدد الزوار فيه ٩٢ ألف زائر.

وأشار إلى أن التنظيم راعي المساحات والممرات بين أجنحة الشركات والمؤسسات العارضة، والتي بلغ عددها ٦٥٠ شركة كما شهد المعرض هذا العام انتشارا فيما يتعلق بمساحة المعرض بالكامل وليس في قاعة واحدة فقط وهو ما أدى إلى وجود شكل مشرف لكل العارضين.

وقال "كمال" إن المعرض شهد هذا العام نقلة نوعية في أجنحة كثير من الكيانات المشاركة في هذه الدورة مثل جناح وزارة الإنتاج الحربي، الذي شهد نقلة كبيرة في الشكل والمضمون فضلا عن جناح البنك المركزي، الذي يشارك للمرة الأولى وأجنحة قطاع التطوير العقاري وغيرها من الأجنحة، التي ظهرت بشكل مشرف.

وكشف أسامة كمال عن ميعاد دورة العام القادم والتي ستنطلق من ٢٢ إلى ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠.
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