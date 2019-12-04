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أخبار العالم

للمرة الأولى.. البحرية الأمريكية تصادر شحنة أجزاء صواريخ إيرانية إلى اليمن

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:37 م
البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية تصادر شحنة أجزاء صواريخ إيرانية إلى اليمن
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أحمد محرم
نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسئولين أمريكيين إعلانهم أن سفينة حربية أمريكية استولت على "مخبأ كبير" لأجزاء من صواريخ موجهة يُعتقد أنها إيرانية، كانت في طريقها إلى اليمن، في مرة هي الأولى من نوعها لمصادرة معدات متقدمة كانت في طريقها للاستخدام في الحرب الأهلية اليمنية.

وأضح المسئولون الأمريكيون أن استيلاء البحرية الأمريكية على الشحنة التي كانت محملة على متن قارب تم الأربعاء الماضي شمال بحر العرب، وتعتقد الولايات المتحدة أن مصدرها هو إيران.

وأضاف المسئولون أن هذا الحادث يعكس استمرارية تهريب الأسلحة غير المشروعة إلى ميليشيات الحوثيين الموالية لإيران في اليمن.

واتهمت الولايات المتحدة إيران أكثر من مرة بتهريب أسلحة بطرق غير شرعية إلى ميليشيات الحوثيين، وقد صادرت قوات أمريكية قبل ذلك شحنات أسلحة إيرانية أصغر حجمًا وأقل تقدمًا كانت في طريقها إلى اليمن.

وكانت السفينة الحربية الأمريكية "فورست شيرمان" تتجول في دورية اعتيادية، عندما لاحظ أفرادها وجود قارب خشبي لا يرفع علم أي دولة، وبتفتيشه عُثر على شحنة أجزاء الصواريخ.
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