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أخبار العالم

عزل ترامب.. مسئول كبير: الرئيس خطر يهدد أمريكا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:38 م
ترامب
ترامب
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محمد علي
كشف مسؤول كبير في الولايات المتحدة، إن الرئيس دونالد ترامب يعرض أمن البلاد القومي للخطر، وذلك في إطار تحقيقات العزل المستمرة بحقه في أروقة الكونجرس الأمريكي.

أضاف رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، جيري نادلر، أن ترامب "دعا بشكل مباشر واضح إلى التدخل الأجنبي في انتخاباتنا".

وأدلى المسؤول الديمقراطي بهذا التصريح، تزامنا مع بدء الكونجرس نقاشا قضائيا لتحديد ما إذا كانت الأفعال المنسوبة للرئيس تبرر عزله.

وأورد نادلر "كان على استعداد لتعريض أمننا ومنصب الرئاسة للخطر من أجل مكاسب شخصية وسياسية".

وصادقت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، على التقرير الخاص بعزل الرئيس دونالد ترامب، والذي يحتوي على أدلة هائلة.

وذكر تقرير نهائي للتحقيق الذي أجراه مجلس النواب بحق ترامب أن الأدلة التي يمكن أن تؤدي إلى عزله بسبب إساءة استغلاله منصبه وعرقلته عمل الكونجرس "هائلة".

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