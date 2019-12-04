مفاجأة | آيفون 11 يتعقبك أينما كنت.. فيديو وصور





كشف موقع "كريب أون سكيورتي" الأمريكي عن أن جهاز الآيفون iPhone 11، يتتبع المستخدم أينما كان، حتى لو أغلقت خاصية التتبع.ووجد براين كريبس الباحث الأمني والصحفي الاستقصائي، وصاحب الموقع، أن أحدث أجهزة شركة آبل Apple يتعقب بشكل دوري مكان المستخدم حتى عندما يتم تعيين جميع التطبيقات وخدمات النظام على عدم طلبها تحديد الموقع أبدا.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن شركة كوبرتينو توقعت أن سماعة الهاتف تجمع معلومات عن مكان وجود المستخدم، مشيرة إلى أن ذلك سلوك متوقع.ونقل كريبس عن مصدر أجرى تحقيقات متعمقة في القضايا الأمنية أن هذه المشكلة تحدث في هواتف آيفون 11 برو iPhone 11 Pro، والتي تعمل عبر نظام تشغيل آبل "أي أو أس" Apple iOS 13.2.3.وتنص سياسة خصوصية "آبل"، عملاق التكنولوجيا، على أنها "سترسل بشكل دوري المواقع ذات العلامات الجغرافية لنقاط اتصال واي فاي Wi-Fi القريبة وأبراج الاتصالات بشكل مجهول ومشفر إلى آبل، لاستخدامها في زيادة قاعدة البيانات لشبكة Wi-Fi.ومع ذلك، زعم كريبس أن المستخدمين سيكونون غير قادرين على إغلاق الموقع على خدمات معينة عند استخدام iPhone 11 Pro.وقال الباحث الأمريكي إنه "يبدو أن هناك بعض خدمات النظام في هذا الطراز (وربما غيرها من طرز iPhone 11) التي تطلب بيانات الموقع ولا يمكن للمستخدمين تعطيلها دون إيقاف تشغيل خدمات الموقع تماما، حيث لا تزال أيقونة السهم تظهر دوريا حتى بعد تعطيل كل خدمات النظام التي تستخدم بشكل فردي الموقع".