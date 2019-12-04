ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

مفاجأة | آيفون 11 يتعقبك أينما كنت.. فيديو وصور

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:53 م
آيفون
آيفون
Advertisements
رشا عبد الوهاب
كشف موقع "كريب أون سكيورتي" الأمريكي عن أن جهاز الآيفون iPhone 11، يتتبع المستخدم أينما كان، حتى لو أغلقت خاصية التتبع.

ووجد براين كريبس الباحث الأمني والصحفي الاستقصائي، وصاحب الموقع، أن أحدث أجهزة شركة آبل Apple يتعقب بشكل دوري مكان المستخدم حتى عندما يتم تعيين جميع التطبيقات وخدمات النظام على عدم طلبها تحديد الموقع أبدا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن شركة كوبرتينو توقعت أن سماعة الهاتف تجمع معلومات عن مكان وجود المستخدم، مشيرة إلى أن ذلك سلوك متوقع.

ونقل كريبس عن مصدر أجرى تحقيقات متعمقة في القضايا الأمنية أن هذه المشكلة تحدث في هواتف آيفون 11 برو iPhone 11 Pro، والتي تعمل عبر نظام تشغيل آبل "أي أو أس" Apple iOS 13.2.3.

وتنص سياسة خصوصية "آبل"، عملاق التكنولوجيا، على أنها "سترسل بشكل دوري المواقع ذات العلامات الجغرافية لنقاط اتصال واي فاي Wi-Fi القريبة وأبراج الاتصالات بشكل مجهول ومشفر إلى آبل، لاستخدامها في زيادة قاعدة البيانات لشبكة Wi-Fi.
ومع ذلك، زعم كريبس أن المستخدمين سيكونون غير قادرين على إغلاق الموقع على خدمات معينة عند استخدام iPhone 11 Pro.

وقال الباحث الأمريكي إنه "يبدو أن هناك بعض خدمات النظام في هذا الطراز (وربما غيرها من طرز iPhone 11) التي تطلب بيانات الموقع ولا يمكن للمستخدمين تعطيلها دون إيقاف تشغيل خدمات الموقع تماما، حيث لا تزال أيقونة السهم تظهر دوريا حتى بعد تعطيل كل خدمات النظام التي تستخدم بشكل فردي الموقع".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدمر البطارية.. آبل تحذر عملاءها من الشاشات غير الأصلية على أجهزة آيفون الجديدة

أحدث الشائعات حول هاتف آيفون 12.. صور

أبل تصدر تحذيرا جديدا للملايين من مستخدمي هواتف آيفون.. تفاصيل

أسهل طريقة للاتصال بشبكة Wi-Fi و Bluetooth على هاتفك الآيفون

أوقفه فورا.. أبل تحذر مستخدمي آيفون من هذا الإجراء

بخطوة سهلة على هواتف آيفون.. مشاركة اتصال الـ Wi-Fi دون معرفة كلمة السر

ترشيحاتنا

تعليق صادم من شيرين رضا على ظهورها في كليب مع عمرو دياب | فيديو

اللحظات الأخيرة لـ شعبان عبد الرحيم في المستشفى قبل وفاته .. فيديو

زوجة شقيق الزعيم.. شاهد أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نهلة رأفت

من الأجرأ.. شاهد | متسابقات ملكة جمال المراهقات يتألقن بفساتين مثيرة

محمد كامل: نفخر بالتعاون مع الأهلي.. وفرع جديد لنادي القرن في الصعيد

عمرو موسى يقدم واجب العزاء فى وفاة شعبان عبد الرحيم .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار نجل الراحل شعبان عبد الرحيم | وهانى شاكر وعمرو موسى أبرز حضور عزائه

مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي.. شاهد حضورا جماهيريا في العرض الأردني بر

100 صورة من عزاء شعبان عبد الرحيم