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أخبار البلد

ننشر تفاصيل لقاء وزيرة الصحة بوفد نقابة الأطباء

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:31 ص
صدى البلد
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محمد غالي
التقى وفد من نقابة الأطباء، أمس الأربعاء، بوزيرة الصحة؛ للحوار عن نظام التكليف الجديد المزمع تطبيقه من الوزارة.

وقاد وفد النقابة، الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، بحضور الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل النقابة، والدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام، والدكتور محمد عبد الحميد، أمين الصندوق، والدكتور إبراهيم الزيات، مقرر اللجنة النقابية الوزارية، والدكتور أحمد السيد مقرر لجنة الشباب.

وحضر من نواب البرلمان، كل من الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، والدكتور عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة، وأستاذ دكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة، كما حضر الدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان الأسبق، ونقيب أطباء أسوان حاليًا.

ومن ممثلي الوزارة حضر كل من د. أحمد محيى، وأ. د شريف وديع، مساعدي الوزيرة، ود. محمد صلاح، ود. محمد فوزى، من قيادات هيئة المستشفيات التعليمية، وكذلك حضر أ.د مجدى الصيرفى، أمين عام برنامج الزمالة،  وأيضًا د. أحمد السبكى، ود. سحر حلمى، ولفيف من قيادات الوزارة.

وفى البداية، عرضت الوزيرة، رؤية الوزارة في توفير فرص تعليم وتدريب جميع الأطباء، ورحب وفد النقابة بفكرة تدريب الأطباء من حيث المبدأ، إلا أنه طرح مشكلة عدم وضوح العديد من نقاط النظام الجديد الذي تطرحه الوزارة؛ نظرًا لعدم وجود نظام مكتوب يتم النقاش عنه.

وطلب وفد النقابة تكليف الدفعة التكميلية الحالية على نفس النظام السابق, مع فتح دراسة الزمالة لهم جميعًا , حتى يتم تحقيق فكرة تعليم وتدريب جميع الأطباء, لحين مناقشة جميع تفاصيل النظام الجديد بدقة .

وبعد ثلاث ساعات من النقاش تم الاتفاق على عقد لقاء اليوم، الخميس، بين د. أحمد محيى، مساعد الوزيرة، ود. إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة، وممثلي لجنة الشباب بالنقابة، والحصول على وعد من الوزارة بأن يتم أثناء اللقاء، تقديم النظام الجديد بقرار رسمي يوضح جميع التفاصيل بحيث تمكن مناقشته والحكم عليه بدقة.

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