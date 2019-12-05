شاهد.. رجل يعرض نفسه للموت على طريق سريع في كوريا

عرض رجل كوري، نفسه للموت دهسا على أحد الطرق السريعة لتحذير السائقين الآخرين من كارثة تنتظرهم في آخر الطريق لكنهم لم يستمعوا إليه ليواجهوا مصيرهم وفقًا لمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.





ربما ظنوا أنه أحد الأشخاص المختلين الذين يجعلون أنفسهم عرضة للمخاطر، أو ربما خطر إلى بالهم أنه يريد طلب المساعدة وهم على عجلة من أمرهم لكن ما لم يخطر ببالهم أن تلك كانت آخر لحظاتهم.





وقف الرجل ليحذر السائقين الذين عبروا بسرعة فائقة من وجود حادثة كبيرة على بعد مسافات، وقد خشي أن يصطدموا بها، لكن تجاهل السائقين له أسفر عن تصادم شنيع لـ21 سيارة في 31 دقيقة فقط.





وقع الحادث على تقاطع سريع بالقرب من سيئول عاصمة كوريا الجنوبية، ونتج عنه إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة من بينهم امرأة عجوز في الـ80 من عمرها.



