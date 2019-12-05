ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد شهر من طرحه.. Terminator: Dark Fate يتجاوز 200 مليون

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:20 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق إبراهيم
حصد فيلم Terminator: Dark Fate إيرادات بلغت ٢٥٥ مليون و ٦٤٧ الف دولار امريكي بعد مرور شهر على طرحه بالسينمات الامريكية والعالمية.

حقق الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية ٦١ مليون دولار امريكي وفي جميع انحاء العالم ١٩٤ مليون دولار امريكي.


ويقوم ببطولة Terminator: Dark Fate ارنولد شوارزنجر وليندا هاميلتون، ماكنزي ديفيس، ناتاليا رييس، دييجو بونيتا، فيران فرنانديز، تريستان أولوا، توم هوبر، انريكي ارس، مانويل باسيفيك، فريزر جيمس، بيدرو رودولف، كيفن مدينا، ستيفن كري، مات ديفير.

وتدور قصة فيلم Terminator 2 حول إرسال شركة سكاى نت التى تسيطر على العالم فى المستقبل للمدمر المُطوَّر تى 1000 والذى يملك القدرة على تغيير مظهره بصور مذهلة، وذلك من أجل قتل الطفل جون كونور، قبل أن يكبر ويصير قائدا للمقاومة في المستقبل، فى الوقت الذي تكون فيه والدة الطفل هى الوحيدة التى تعرف سر هذا الصراع المستقبلي، لكنها توضع فى مصحة عقلية بسبب اعتقاد الجميع أنها تعاني من مرض نفسى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في 9 أيام.. فيلم Terminator: Dark Fate يتجاوز 100 مليون دولار إيرادات

تعرف على إيرادات فيلم The Addams Family بعد شهر من طرحه

عرض فيلم joker بقصر السينما بالمجان.. غداً

إيرادات ضعيفة لفيلم Last Christmas

بإيرادات 127 مليون دولار.. فيلم فروزن 2 يتصدر شباك تذاكر أمريكا الشمالية

بعد 27 يوما .. تعرف على ايرادات فيلم Terminator: Dark Fate

ترشيحاتنا

تحذير شديد اللهجة من زعيم كوريا الشمالية لمجلس الأمن.. تفاصيل

فيديوجراف | احذر مشروب ستاربكس

لعلاج الأمراض المزمنة.. ابتكار شريحة تحمل خلايا صناعية تساعد على الشفاء.. فيديو

صرف معاشات ديسمبر المحولة على البريد وبنك ناصر يتصدر نشرة صباح البلد

بشعر قصير وروج أحمر.. ويزو بإطلالة تخطف الأنظار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفستق قبل النوم؟

AdvertisementS

القتيلة رقم 390.. غضب في تركيا بعد مقتل راقصة أمام باب منزلها| تفاصيل

بعد شماتتها في وفاة شعبان عبد الرحيم.. شاهد رسالة صلاح عبد الله لـ آيات عرابي

اغتسال المصاب بالعين بماء وضوء العائن.. طريقة الرسول في علاج المحسود

بعد ظهورها مع الزعيم .. 15 صورة تكشف أناقة أبنة شقيق عادل إمام

الزمالك يعاني من التخبط... رضا عبدالعال يستنكر التعاقد مع كارتيرون

وكيل حمدي النقاز يكشف كواليس رجوعه للزمالك وقيمة عقده

اخبار الرياضة.. مفاوضات الأهلي مع النقاز.. الخطيب يزور تركي الـ شيخ.. خدعة الزمالك لـ هاني سعيد

بملابس شتوية.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

بعد ظهور نادر.. معلومات عن الفنانة المعتزلة نهلة رأفت زوجة شقيق عادل إمام

آخر تطورات الحالة الصحية لـ هنا الزاهد بعد خضوعها لعملية جراحية

اخبار الفن | مايا دياب تثير الجدل في السعودية.. ريم البارودي تهدد احمد سعد.. فنانات متهمات بـ التسبب في طلاق أصالة وطارق العريان

كيف خدع الزمالك هاني سعيد لضمه دون علمه ودور الأهلي في الصفقة؟.. اللاعب يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. سيارة هوندا اكورد honda accord 2020 في مصر .. تفاصيل

القتيلة رقم 390.. غضب في تركيا بعد مقتل راقصة أمام باب منزلها| تفاصيل

من رانيا يوسف لـ ديانا حداد وإلهام شاهين.. نجمات تألقن بالقفطان المغربى.. من الأجمل؟