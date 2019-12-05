بعد شهر من طرحه.. Terminator: Dark Fate يتجاوز 200 مليون

حصد فيلم Terminator: Dark Fate إيرادات بلغت ٢٥٥ مليون و ٦٤٧ الف دولار امريكي بعد مرور شهر على طرحه بالسينمات الامريكية والعالمية.



حقق الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية ٦١ مليون دولار امريكي وفي جميع انحاء العالم ١٩٤ مليون دولار امريكي.





ويقوم ببطولة Terminator: Dark Fate ارنولد شوارزنجر وليندا هاميلتون، ماكنزي ديفيس، ناتاليا رييس، دييجو بونيتا، فيران فرنانديز، تريستان أولوا، توم هوبر، انريكي ارس، مانويل باسيفيك، فريزر جيمس، بيدرو رودولف، كيفن مدينا، ستيفن كري، مات ديفير.



وتدور قصة فيلم Terminator 2 حول إرسال شركة سكاى نت التى تسيطر على العالم فى المستقبل للمدمر المُطوَّر تى 1000 والذى يملك القدرة على تغيير مظهره بصور مذهلة، وذلك من أجل قتل الطفل جون كونور، قبل أن يكبر ويصير قائدا للمقاومة في المستقبل، فى الوقت الذي تكون فيه والدة الطفل هى الوحيدة التى تعرف سر هذا الصراع المستقبلي، لكنها توضع فى مصحة عقلية بسبب اعتقاد الجميع أنها تعاني من مرض نفسى.