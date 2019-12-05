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فن

أحمد السقا ينشر صورة جديدة.. والجمهور ملك الأكشن | شاهد

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
احمدالسقا
احمدالسقا
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سيد احمد
نشر الفنان أحمد السقا صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق أحمد السقا قائلا " عاش الكبير " .

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

المحترم - منور يافنان - ملك الأكشن

يذكر أن أحمد السقا انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويستكمل تصوير المشاهد المتبقية له في القاهرة.

فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين ومحمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.

وكان آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد الغلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.
أحمد السقا ينشر صورة جديدة.. والجمهور ملك الأكشن | شاهد
أحمد السقا ينشر صورة جديدة.. والجمهور ملك الأكشن | شاهد
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