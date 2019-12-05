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محافظات

لراحة الموظفين خلال أداء مهامهم.. تطوير حضانة أطفال أبناء العاملين بمحافظة الدقهلية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:51 ص
تطوير حضانة أطفال
تطوير حضانة أطفال أبناء العاملين
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همت الحسينى
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتورة هدى بلاط مدير الإدارة العامة للتنمية البشرية بالاشراف على أعمال تطوير حضانة الأطفال لأبناء العاملين بديوان عام المحافظة.

يأتى ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل بناء الانسان وتوفير كافة سبل الدعم لتمكينه من أداء عمله بشكل مُرضٍ.

وفي إطار تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالعمل على توفير أدوات وسبل الرضى الوظيفي للعاملين بالجهات الحكومية وتوفير المناخ المناسب والجو الملائم للقيام بمهام الوظيفة.

ووجه محافظ الدقهلية بأن يشمل التطوير تغيير الأرضيات وتركيب ارضيات ممتصة للصدمات وتغيير الأبواب والشبابيك لتوفير التهوية الجيدة وتغيير الاثاث والفرش وتوفير حجرة لألعاب للأطفال.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة توفير الأجهزة الكهربائية الخاصة باعداد وحفظ الطعام وتعديل أنظمة الإضاءة لتناسب الأطفال وبما يضمن سلامة الرؤية.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن تطوير حضانة الأطفال بالديوان العام للمحافظة يأتي في إطار خطة شاملة تم فيها الانتهاء من تطوير إدارات الديوان العام بما يكفل توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين بالدولة وتحقيق أعلى معدل من الرضى الوظيفي بما يعود بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
لراحة الموظفين خلال أداء مهامهم.. تطوير حضانة أطفال أبناء العاملين بمحافظة الدقهلية
لراحة الموظفين خلال أداء مهامهم.. تطوير حضانة أطفال أبناء العاملين بمحافظة الدقهلية
لراحة الموظفين خلال أداء مهامهم.. تطوير حضانة أطفال أبناء العاملين بمحافظة الدقهلية
لراحة الموظفين خلال أداء مهامهم.. تطوير حضانة أطفال أبناء العاملين بمحافظة الدقهلية
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