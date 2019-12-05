ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع أسعار الذهب| اعرف السبب

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:03 ص
صدى البلد
Advertisements
سمر صالح
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، الخميس، في الوقت الذي تسببت فيه الإشارات المتعارضة من واشنطن وبكين في استمرار الضبابية بشأن اتفاق تجاري، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفعت المعدن الأصفر للنزول من أعلى مستوى في شهر.

وزاد الذهب لأعلى مستوى في شهر عند 1484 دولارًا، لكنه انخفض عند التسوية بعد أن قال ترامب إن المحادثات التجارية مع الصين تمضي على نحو جيد للغاية.

يأتي ذلك بعد يوم من تثبيط ترامب للآمال في التوصل إلى تسوية تجارية حين قال، إن اتفاقًا تجاريًّا قد ينتظر لما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2020.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1477.69 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم، الخميس، وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 % إلى 1483 دولارًا للأوقية.

وواصل مؤشر الدولار خسائره وانخفض 0.1 % ما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

لكن مكاسب المعدن الأصفر كانت محدودة إذ ارتفعت الأسهم بعد تصريحات ترامب الإيجابية بشأن التجارة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.1 % إلى 1871.17 دولار للأوقية، ليستقر قرب ذروة قياسية عند 1873.50 دولار.

وصعدت الفضة 0.6 % إلى 16.93 دولار، بينما زاد البلاتين 0.7 % إلى 901 دولار للأوقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الذهب يستقر وسط مخاوف من تأجيل إبرام اتفاق تجارة أمريكى صينى

الذهب يستقر عند 1471 دولارا للأونصة

أسعار الذهب تنهار.. أسوأ تراجع شهري خلال 3 سنوات‎

ارتفاع جنوني لـ الذهب.. المعدن الثمين فى أعلى مستوى له خلال شهر

ترشيحاتنا

بملابس شتوية.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

حمدي النقاز يكشف كواليس وتفاصيل أزمته مع الزمالك وحقيقة حديثه مع ساسي

كيف يرد الزوج مطلقته بعد انتهاء فترة العدة .. البحوث الإسلامية يوضح

نهاية فصل الخريف.. الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية.. فيديو

جبروت ابن .. يقتل أمه ويهشم رأسها في الدقهلية

سبب طلاق أصالة | نسرين طافش تثير الجدل على جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. وادي الأربعين في سانت كاترين..40 نبيا ساروا على الطريق

150 صورة وفيديو | عزاء شعبان عبد الرحيم يتصدر جوجل

رسميا.. سيارة هوندا اكورد honda accord 2020 في مصر .. تفاصيل