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اقتصاد

«الإسكان» تطرح 65 محلا تجاريا و6 صيدليات للبيع في بدر وحدائق أكتوبر «تفاصيل»

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:05 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع الشئون التجارية والعقارية، بأنه سيجري بيع 65 محلًا تجاريًا، و6 صيدليات، بمدينتي بدر وحدائق أكتوبر، وذلك فى إطار جهود الهيئة وأجهزة المدن الجديدة، لتوفير الفرص الاستثمارية، والخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم بيع 23 محلًا تجاريًا، و3 صيدليات، بمساحات تتراوح بين 15 و66 م2، بالقرنفل منطقة 244 عمارة إسكان اجتماعي، والنرجس، ومرکز خدمات النرجس منطقة ۲۰۹ عمارات إسكان اجتماعي، بجانب بيع 27 محلًا تجاريًا، وصيدليتين، بمساحات تتراوح بين 11 و43 م2، بالياسمين منطقة ۲۳۹ عمارة إسكان اجتماعي، وسوق رقم 5 بالنرجس، ومركز خدمات النرجس منطقة 209 عمارات إسكان اجتماعي، وذلك فى مزاد علني.

وأضاف المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم بيع 15 محلًا تجاريًا، وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 24 و58 م2، بمناطق الإسكان الاجتماعي، وابني بيتك (2 – 4) بالمدينة، وذلك فى مزاد علني.

وفى سياق متصل، أضاف المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، أنه سيتم تنفيذ مرافق (مياه - صرف صحي - طرق "فرمة" - ري) للمجاورة الخامسة بالحي 13، وجزء من خدمات القطاع والمرافق الرئيسية (مياه - صرف صحي - طرق "فرمة" - ري) بالداون تاون، والحي 14، وجزء من منطقة الخدمات ومنطقة الجامعات، بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه سيتم بيع ناتج قص وتهذيب وتقليم الأشجار، والمخلفات الشجرية، بإجمالى 700 طن تقريبًا، وذلك في مزايدة علنية عامة بين المقاولين والشركات المتخصصة في هذا المجال.
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