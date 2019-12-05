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حوادث

غرز السكين فى قلبه.. عاطل يتخلص من تاجر فى المرج عاتبه على معاكسة فتاة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:30 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
شهد حى المرج جريمة قتل بشعة عندما غرز عاطل سكينا فى قلب صاحب فرش ملابس عاتبه علي معاكسته فتاة أثناء سيرها بالطريق العام ليسقط غارقا فى دمائه وسط ذهول الأهالي.

وردت إشارة من مستشفى الزيتون التخصصي تفيد استقبالها صاحب فرش ملابس بمنطقة عزبة النخل توفى إثر إصابته بجرح نافذ بالقلب إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه وعاطلين علي إثر مشادة كلامية بين المجني عليه واحد المتهمين بسبب قيام المتهم بمعاكسة إحدى الفتيات حال مروره أمام فرش الملابس محل عمله.

قام علي إثرها المتهم بالاستعانة بشقيقه لمناصرته وأحضر "بندقية خرطوش" لإرهاب المجني عليه وتعدى عليه احد المتهمين ب "سكين " محدثًا إصابته التي أودت بحياته ولاذا بالفرار.

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلي مكان اختباء المتهم الهارب بمسكن أحد أشقائه بمنطقة مساكن فناره ـ مركز فايد / الإسماعيلية تم استهدافه بمأمورية وضبطه.

واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه، وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بمنطقة الزراعات بمدينة فايد / الإسماعيلية، كما أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع واستخدامه في المشاجرات.
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