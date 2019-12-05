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حوادث

شاهد.. الداخلية تُكرم المتفوقين دراسيًا من أبناء شهداء الشرطة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:14 م
تكريم ابناء شهداء
تكريم ابناء شهداء الشرطة
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مصطفى الرماح
نظمت وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر شهداء ومصابى الشرطة بقطاع الإعلام والعلاقات إحتفاليات لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين فى كافة المراحل الدراسية، بحضور عدد من قيادات الوزارة ، تم خلالها نقل تحيات وتقدير اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع أعضاء هيئة الشرطة، وتقديم أخلص معانى التقدير والإعتزاز وأصدق عبارات التهنئة والإمتنان لجميع أسر وأبناء الشهداء والمتفوقين منهم بالمراحل التعليمية المختلفة، حيث تم تكريمهم وتسليمهم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسى للأول فى كل مرحلة تعليمية.

وكان لذلك الحفل بالغ الأثر فى نفوس أسر وأبناء الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم وإعتزازهم بذلك التكريم الذى يُعد إمتداد لتكريمآبائهم من شهدائنا الأبرار الذين دافعوا عن الحق لكى يأمن الجميع.

يأتى ذلك تخليدًا ووفاءً وعرفانًا لتضحياتشهداء الوطنوأبنائه الأبرار من رجال الشرطة الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية أثناء تأدية واجبهم الوطنى فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء هيئة الشرطة بإعتبارها أحد ثوابتها المحورية، إعلاءً لقيم الوفاء لتضحيات ذويهم الذين إستشهدوا دفاعًا عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.
شاهد.. الداخلية تُكرم المتفوقين دراسيًا من أبناء شهداء الشرطة
شاهد.. الداخلية تُكرم المتفوقين دراسيًا من أبناء شهداء الشرطة
شاهد.. الداخلية تُكرم المتفوقين دراسيًا من أبناء شهداء الشرطة
شاهد.. الداخلية تُكرم المتفوقين دراسيًا من أبناء شهداء الشرطة
شاهد.. الداخلية تُكرم المتفوقين دراسيًا من أبناء شهداء الشرطة
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