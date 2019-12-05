بالجبن والدجاج.. 3 طرق لتحضير الحواوشى

يعتبر الحواوشى من أبرز الأكلات التى يقبل الأبناء سواء كبارا أو صغارا على تناولها فى الشارع، نظرًا لمذاقها الشهى.. إليك طرق سريعة لتحضير الحواوشى.
المقادير:
نصف كيلو فيليه دجاج مفروم
بصلة كبيرة مفرومة
1 ثمرة فلفل حار
1 ثمرة فلفل رومي أخضر مفرومة
1 ملعقة صغيرة كاري
1 ملعقة صغيرة كركم
سمنة للدهن
خبز بلدي
بيضة
نصف كوب بقسماط
2 ثمرة طماطم مفرومة
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير حواوشي الدجاج
* يخلط الدجاج مع التوابل والملح والفلفل الأسود و البصل والفلفل الرومي والحار والطماطم وتحشى أنصاف الخبز بالخليط
* تدهن بالسمنة وتوضع في طاسة على النار ويقلب الحواوشي على الوجه الآخر ويقدم عند تمام النضج
حواوشي بالسجق وميكس جبن للشيف نجلاء الشرشابى
مقادير حواوشي بالسجق وميكس جبن
لحمة مفرومة
سجق مفروم
ميكس جبن (رومي – شيدر – موتزاريلا)
بهارات
بصل
ثوم
ملح فلفل اسود
فلفل حار
بقدونس
عيش بلدي
طريقة تحضير حواوشي بالسجق وميكس جبن
* تخلط اللحمة مع السجق بعد أن يعصج مع البصل والثوم على النار وتضاف البهارات والبصل والفلفل الحار وملح وفلفل وبقدونس ويوضع خليط اللحمة في العيش البلدي ثم يدخل أيضا الفرن بعد دهنه بالزيت
حواوشى الكبد والقوانص
المقادير
نصف كيلو قوانص
تفل بصلة مبشورة
ثوم
فلفل أخضر رومى
سبع بهارات
ملح وفلفل اسود
فلفل احمر حار
زبدة
عيش بلدى أو عجينة بيتزا
طريقة التحضير:
- تسلق القوانص في الماء مع ملح وفلفل وفي طاسة أخرى يشوح البصل والثوم في الزبدة
حواوشى الدجاج للشيف إلهام فتحى
المقادير:
نصف كيلو فيليه دجاج مفروم
بصلة كبيرة مفرومة
1 ثمرة فلفل حار
1 ثمرة فلفل رومي أخضر مفرومة
1 ملعقة صغيرة كاري
1 ملعقة صغيرة كركم
سمنة للدهن
خبز بلدي
بيضة
نصف كوب بقسماط
2 ثمرة طماطم مفرومة
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير حواوشي الدجاج
* يخلط الدجاج مع التوابل والملح والفلفل الأسود و البصل والفلفل الرومي والحار والطماطم وتحشى أنصاف الخبز بالخليط
* تدهن بالسمنة وتوضع في طاسة على النار ويقلب الحواوشي على الوجه الآخر ويقدم عند تمام النضج
حواوشي بالسجق وميكس جبن للشيف نجلاء الشرشابى
مقادير حواوشي بالسجق وميكس جبن
لحمة مفرومة
سجق مفروم
ميكس جبن (رومي – شيدر – موتزاريلا)
بهارات
بصل
ثوم
ملح فلفل اسود
فلفل حار
بقدونس
عيش بلدي
طريقة تحضير حواوشي بالسجق وميكس جبن
* تخلط اللحمة مع السجق بعد أن يعصج مع البصل والثوم على النار وتضاف البهارات والبصل والفلفل الحار وملح وفلفل وبقدونس ويوضع خليط اللحمة في العيش البلدي ثم يدخل أيضا الفرن بعد دهنه بالزيت
حواوشى الكبد والقوانص
المقادير
نصف كيلو قوانص
تفل بصلة مبشورة
ثوم
فلفل أخضر رومى
سبع بهارات
ملح وفلفل اسود
فلفل احمر حار
زبدة
عيش بلدى أو عجينة بيتزا
طريقة التحضير:
- تسلق القوانص في الماء مع ملح وفلفل وفي طاسة أخرى يشوح البصل والثوم في الزبدة
- ثم يتبل بالبهارات ثم يضاف الفلفل الرومي والفلفل الحار المفرومين ويتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الكبدة بعد صدمها في ماء ساخن