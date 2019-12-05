ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالجبن والدجاج.. 3 طرق لتحضير الحواوشى

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:36 م
لمياء الياسين
يعتبر الحواوشى من أبرز الأكلات التى يقبل الأبناء سواء كبارا أو صغارا على تناولها فى الشارع، نظرًا لمذاقها الشهى.. إليك طرق سريعة لتحضير الحواوشى.

حواوشى الدجاج للشيف إلهام فتحى

المقادير:

نصف كيلو فيليه دجاج مفروم
بصلة كبيرة مفرومة
1 ثمرة فلفل حار
1 ثمرة فلفل رومي أخضر مفرومة
1 ملعقة صغيرة كاري
1 ملعقة صغيرة كركم
سمنة للدهن
خبز بلدي
بيضة
نصف كوب بقسماط
2 ثمرة طماطم مفرومة
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير حواوشي الدجاج

* يخلط الدجاج مع التوابل والملح والفلفل الأسود و البصل والفلفل الرومي والحار والطماطم وتحشى أنصاف الخبز بالخليط
* تدهن بالسمنة وتوضع في طاسة على النار ويقلب الحواوشي على الوجه الآخر ويقدم عند تمام النضج

حواوشي بالسجق وميكس جبن للشيف نجلاء الشرشابى

مقادير حواوشي بالسجق وميكس جبن

لحمة مفرومة
سجق مفروم
ميكس جبن (رومي – شيدر – موتزاريلا)
بهارات
بصل
ثوم
ملح فلفل اسود
فلفل حار
بقدونس
عيش بلدي

طريقة تحضير حواوشي بالسجق وميكس جبن

* تخلط اللحمة مع السجق بعد أن يعصج مع البصل والثوم على النار وتضاف البهارات والبصل والفلفل الحار وملح وفلفل وبقدونس ويوضع خليط اللحمة في العيش البلدي ثم يدخل أيضا الفرن بعد دهنه بالزيت

حواوشى الكبد والقوانص

المقادير

نصف كيلو قوانص
تفل بصلة مبشورة
ثوم
فلفل أخضر رومى
سبع بهارات
ملح وفلفل اسود
فلفل احمر حار
زبدة
عيش بلدى أو عجينة بيتزا

طريقة التحضير:

- تسلق القوانص في الماء مع ملح وفلفل وفي طاسة أخرى يشوح البصل والثوم في الزبدة

- ثم يتبل بالبهارات ثم يضاف الفلفل الرومي والفلفل الحار المفرومين ويتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الكبدة بعد صدمها في ماء ساخن


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة سهلة لعمل فراخ في الفرن بمذاق لا يقاوم

حنتغدى إيه ..مكرونة بشاميل وفراخ مشوية بتتبيلة الحاتى

ب3 طرق مبتكرة .. وصفات صحية وشهية لتحضير السلاطة

بدء صيام الأقباط .. 10 أكلات صيامي غير تقليدية أبرزها البرياني وكفتة السمك

هنتغدى إيه.. سفرتك فى دقيقتين.. مكرونة بالوايت صوص وفاهيتا الدجاج

هنتغدى ايه النهاردة؟.. كبسة بمذاق لا يقاوم والحلو أم على

ترشيحاتنا

عاجل| قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بمدينة رأس العين السورية

صور الفنانين بدون فوتوشوب.. أبرزهم سمية الخشاب وميرفت أمين

بعد رينو ونيسان وفورد.. سوزوكي suzuki تعلن تخفيض سعر ديزاير 2020

بعد الإفلاس الكبير.. سميح ساويرس يستحوذ على فرع شركة توماس كوك في ألمانيا

الاربعاء المشرق في تاريخ الأهلي.. استاد وفرع رابع قصة نجاح للقلعة الحمراء

بعد اتهامها بالتسبب في طلاق أصالة.. 10 صور تبرز جرأة نسرين طافش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر دلوقتي غير.. رانيا المشاط في حوار حصري من الإمارات.. تكشف: عائدات السياحة قفزت إلى مستوى قياسي.. عروض جديدة مبتكرة ومعايير ضيافة مثالية في أكبر حملة تسويق عالمية

رئيس الوزراء للمحافظين الجدد: نبني على ما أسسه السابقون ولا نبدأ من الصفر

صراع العمالقة.. قطعة بلاستيك تتسبب في جروح بالغة لدبين.. صور