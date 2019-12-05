بالجبن والدجاج.. 3 طرق لتحضير الحواوشى

حواوشى الدجاج للشيف إلهام فتحى

طريقة تحضير حواوشي الدجاج

حواوشي بالسجق وميكس جبن للشيف نجلاء الشرشابى

طريقة تحضير حواوشي بالسجق وميكس جبن

حواوشى الكبد والقوانص

- ثم يتبل بالبهارات ثم يضاف الفلفل الرومي والفلفل الحار المفرومين ويتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الكبدة بعد صدمها في ماء ساخن





يعتبر الحواوشى من أبرز الأكلات التى يقبل الأبناء سواء كبارا أو صغارا على تناولها فى الشارع، نظرًا لمذاقها الشهى.. إليك طرق سريعة لتحضير الحواوشى.المقادير:نصف كيلو فيليه دجاج مفرومبصلة كبيرة مفرومة1 ثمرة فلفل حار1 ثمرة فلفل رومي أخضر مفرومة1 ملعقة صغيرة كاري1 ملعقة صغيرة كركمسمنة للدهنخبز بلديبيضةنصف كوب بقسماط2 ثمرة طماطم مفرومةملحفلفل أسود* يخلط الدجاج مع التوابل والملح والفلفل الأسود و البصل والفلفل الرومي والحار والطماطم وتحشى أنصاف الخبز بالخليط* تدهن بالسمنة وتوضع في طاسة على النار ويقلب الحواوشي على الوجه الآخر ويقدم عند تمام النضجمقادير حواوشي بالسجق وميكس جبنلحمة مفرومةسجق مفرومميكس جبن (رومي – شيدر – موتزاريلا)بهاراتبصلثومملح فلفل اسودفلفل حاربقدونسعيش بلدي* تخلط اللحمة مع السجق بعد أن يعصج مع البصل والثوم على النار وتضاف البهارات والبصل والفلفل الحار وملح وفلفل وبقدونس ويوضع خليط اللحمة في العيش البلدي ثم يدخل أيضا الفرن بعد دهنه بالزيتالمقاديرنصف كيلو قوانصتفل بصلة مبشورةثومفلفل أخضر رومىسبع بهاراتملح وفلفل اسودفلفل احمر حارزبدةعيش بلدى أو عجينة بيتزاطريقة التحضير:- تسلق القوانص في الماء مع ملح وفلفل وفي طاسة أخرى يشوح البصل والثوم في الزبدة