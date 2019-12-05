عميد تجارة عين شمس يكرم صناع التحدي أبطال الهمم الرياضيين

قام الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، بتكريم صناع التحدي الأبطال الرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة في تنس الطاولة والكاراتية والهوكي الفائزين ميداليات مختلفة.



حضر اللقاء نخبة من أساتذة كلية التجارة وهم كل من ا.د محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ا.د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د رجب وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، د. حنان حسين مدير وحدة دعم الطلاب ذوى القدرات الخاصة.



وحرص الدكتور خالد قدري عميد الكلية والسادة الحضور علي التفاعل الإيجابي مع أبطال ذوي القدرات الخاصة وقام سيادته والسادة الحضور بلعب مباراة لتنس الطاولة مع صناع التحدي من أجل حشد الهمم ورفع الروح المعنوية لهم لكي يحققوا المزيد من الإنجازات المحلية والدولية في كافة المحافل الرياضية.



كما أجرى الدكتور خالد قدري بعض الحوارات البناءة مع صناع التحدي " أبطال ذوي القدرات الخاصة" اصحاب الهمم طلاب كلية التجارة والتقط معهم بعض الصور التذكارية وقام بتشجيعهم وحثهم علي التفوق جميع المجالات.



وفي نهاية اللقاء قام الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بتكريم أصحاب الهمم ومنحهم شهادات التقدير تقديرا لهم علي إنجازاتهم المتميزة في المجال الرياضي.