ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:51 م
مظاهرات فرنسا
مظاهرات فرنسا
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية اكسترا نيوز لقطات حية لإشتباكات بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية .

يذكر أن الشرطة الفرنسية اعتقلت مؤخرأ 105 متظاهرين في باريس خلال احتجاجات نظمت بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لبدء مظاهرات "السترات الصفراء" المعارضة للحكومة في البلاد.

واجتاحت مظاهرات "السترات الصفراء" فرنسا منتصف نوفمبر 2018، عندما خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع احتجاجا على رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.



Advertisements

ترشيحاتنا

هل تقبل صلاة المرأة بالمكياج.. دار الافتاء تجيب

الدولار يسجل 16.6 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 5-12-2019

بأمر الحكومة.. طوابير من الأمريكان لشراء المخدرات.. شاهد

بعد عملية هنا الزاهد.. 5 أسباب تجبرك على استئصال المرارة

حمو بيكا يصل الشانزليزيه | شاهد

اهم الاخبار.. مقتل إرهابيين في سيناء.. تورط صديق جوهرة في هتك عرض .. انخفاض أسعار السيارات في 2020

AdvertisementS

المتهم بقتل تاجر شبرا الخيمة: زوجتى استدرجته لقضاء ليلة حمراء.. المتهمة: كان بيعاشرني وجوزي بياخد الفلوس

سبب طلاق أصالة | نسرين طافش تثير الجدل على جوجل

صور الفنانين بدون فوتوشوب.. أبرزهم سمية الخشاب وميرفت أمين

تفاصيل قصة ميرنا وعمها بـ كفر عبد الله عزيزة.. خاف لتفضحه فقتلها.. طعنها 14 طعنة ورجع نام في شقته.. مباحث منيا القمح بالشرقية تكشف لغز الجريمة

جبروت ابن .. يقتل أمه ويهشم رأسها في الدقهلية

عاجل.. الزمالك ينقل مباراته أمام أول أغسطس من استاد الأهلي

مستندات.. مرتضى منصور يكشف أكاذيب حمدي النقاز ويفجر مفاجأة

بعد فسخ عقده مع الزمالك.. الأهلي يحسم الجدل حول التعاقد مع حمدى النقاز

لغز محير.. هل رفض محمد صلاح المشاركة مع ليفربول في جولة دعم المثليين؟

متهم بهتك عرض.. ننشر صحيفة الحالة الجنائية لصديق الراقصة جوهرة

هتك عرض وفيديو فاضح.. القصة الكاملة لـ جوهرة وصديقها

لأول مرة منذ حادثة بورسعيد.. لاعب الأهلي السابق يعلن عودته للملاعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يتحمل فراقها.. وفاة زوج بعد يوم واحد من رحيل شريكة حياته.. صور

مصر دلوقتي غير.. رانيا المشاط في حوار حصري من الإمارات.. تكشف: عائدات السياحة قفزت إلى مستوى قياسي.. عروض جديدة مبتكرة ومعايير ضيافة مثالية في أكبر حملة تسويق عالمية

رئيس الوزراء للمحافظين الجدد: نبني على ما أسسه السابقون ولا نبدأ من الصفر