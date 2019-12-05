اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية

عرضت فضائية اكسترا نيوز لقطات حية لإشتباكات بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية .



يذكر أن الشرطة الفرنسية اعتقلت مؤخرأ 105 متظاهرين في باريس خلال احتجاجات نظمت بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لبدء مظاهرات "السترات الصفراء" المعارضة للحكومة في البلاد.



واجتاحت مظاهرات "السترات الصفراء" فرنسا منتصف نوفمبر 2018، عندما خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع احتجاجا على رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.







