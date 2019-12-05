كارتيرون يعقد اجتماعا مع جهازه المعاون بعد انتهاء تدريبات الزمالك

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على عقد اجتماع مع جهازه المعاون سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز في أرض ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وذلك بعد انتهاء تدريبات الفريق.



وجاء الاجتماع لشرح خطة العمل في الفترة المقبلة والأدوار التدريبية التي يريد تطبيقها مع الفريق وشرح بعض الأمور الفنية لهم؛ لتوحيد الأفكار الفنية بين معاونيه.



وكان كارتيرون قاد الزمالك، للفوز على الشرقية، أمس الأربعاء، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ 13، من مسابقة كأس مصر.



ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي بعد غدٍ في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.



أدى محمد حسن لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي تدريبات خاصة بالكرة تحت إشراف أمير عبد العزيز مدرب الفريق، وخاض حسن تدريبات خاصة بالكرة برفقة عبد العزيز لزيادة معدلات لياقته البدنية والفنية.