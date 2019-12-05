رسميًا.. هواوي تعلن عن سلسلة Huawei nova 6 الجديدة.. صور

كشفت شركة هواوي "Huawei" الصينية، بعد ستة أشهر من الإعلان عن Nova 5، عن سلسلة Huawei nova 6 وتشمل هاتفًا يدعم شبكات الجيل الخامس وهو Nova 6 5G، كما تتضمن هاتف nova 6 العادي، والذي يحمل تصميمًا متطابقًا بدون 5G، بالإضافة إلى nova 6 SE، وهو الهاتف الثالث ضمن هذه السلسلة، والذي يأتي بمواصفات متوسطة.



وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتفا هواوي nova 6 5G و nova 6 بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.57 إنش، وبدقة 1080×2400 بيكسل، مع ثقب بيضاوي الشكل في الزاوية اليسرى العليا يتضمن كاميرا أمامية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة 32 ميجابيكسل وعدسة ثانوية بدقة 8 ميجابيكسل، توفر مجال رؤية بزاوية تبلغ 105 درجة.



ويأتي الهاتفان بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 40 ميجابيكسل، إلى جانب عدسة تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابيكسل، مع ميزة OIS و عدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل، ويضم الجانب الأيمن مستشعر بصمة الأصبع الذي يعمل أيضًا كزر تشغيل الطاقة.



ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم EMUI 10، بمعالج Kirin 990 الرائد المقترن بمودم Balong 5000 5G على هاتف Huawei nova 6 5G، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، بمساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجابايت،.



ويحتوي هاتف هواوي nova 6 على بطارية بسعة 4100 ميلي أمبير، بينما يحصل Huawei nova 6 5G على سعة بطارية تبلغ 4200 ميلي أمبير، ويدعم كلا الهاتفين ميزة الشحن السريع Huawei SuperCharge بقدرة 40 واط.



وتبلغ تكلفة Huawei nova 6 5G ما يصل إلى (540 دولار) لنسخة 128 جيجابايت، وبالنسبة لنسخة 256 جيجابايت فيبلغ سعرها و 595 دولار، في حين يبدأ سعر Huawei nova 6 من (454 دولار) لنسخة 128 جيجابايت، وبدأ من اليوم يمكن طلب الهاتفين من خلال طلبات الحجز المسبقة عبر الموقع الرسمي للشركة، ومن المقرر طرحة رسميًا في الأسواق في 12 ديسمبر الجاري.



وقدمت هواوي أيضًا ضمن سلسلة نوفا 6، هاتف Huawei nova 6 SE من الفئة المتوسطة، والذي يتضمن شاشة من نوع LCD بدقة +FHD وبحجم 6.4، مع ثقب للكاميرا الأمامية الأحادية بدقة 16 ميجابيكسل، مع مستشعر بصمات الأصابع على الجانب، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير مع دعم لميزة الشحن السريع Huawei SuperCharge بقدرة 40 واط.



ويضم الهاتف كاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل، وعدستين للعمق والماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب معالج Kirin 810 المقترن بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.



ويباع الجهاز بسعر (315 دولار)، وتبدأ طلبات الحجز المسبق للهاتف في وقت لاحق اليوم، على أن يتم إطلاقه رسميًا للبيع في الأسوق في 12 ديسمبر الجاري.