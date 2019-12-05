ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب أول أغسطس: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:58 م
البوسني دراجان يوفيتش
البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني لفريق أول أغسطس
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
أكد البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني لفريق أول أغسطس أن الفريق جاء لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الثانية بعدما تعادل فريقه مع زيسكو في الجولة الأولى وخسر الزمالك أمام مازيمبي.

وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي أنه يعلم جيدا أن الفريق المنافس قام بتغيير المدرب مؤخرا، وشدد على أن المباراة صعبة لكلا الفريقين وأضاف أنه يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية.

وشدد المدير الفني أن فريقه لا يعاني من غيابات وجميع اللاعبين في القائمة متاحين، وأضاف أن نتيجة مباراة الفريقين في الجولة الأولى ستزيد من صعوبة المباراة، لأن الزمالك فريق كبير يلعب للفوز ويسعى للحصول على الثلاث نقاط كما أن الزمالك مرشحا للفوز باللقب ونفس الأمر بالنسبة لفريقه.

وأضاف اللاعب داني ماسنجونا قائد فريق أول أغسطس خلال المؤتمر أن فريقه يركز لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة السبت للتمسك بفرص التأهل للدور التالي.

وأضاف أن لاعبي فريقه يدركون جيدا قوة الزمالك ولديهم تركيز لتحقيق نتيجة إيجابية.
Advertisements

ترشيحاتنا

مستشفى النجوم| تطورات الحالة الصحية لـ هنا الزاهد وبدرية طلبة ونيللي كريم

كانت تحلم بالإنجاب ومنحها الله توأمين وقتلت على يد أحدهما.. نهاية مأساوية لـ معلمة بالدقهلية

توقعات الجماهير لمباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

الإسكان الاجتماعي تكشف تفاصيل شروط الإعلان الـ 12 لوحدات الإسكان الاجتماعي..فيديو

لم يتحمل فراقها.. وفاة زوج بعد يوم واحد من رحيل شريكة حياته.. صور

فيديو جراف| مايا دياب تثير الجدل بـ قراءة الفاتحة وأداء صلاة المسيحيين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا حداد تتألق مع جمهور العين باليوم الوطني الإماراتي الـ48.. صور

هنتعشى إيه النهارده.. سندوتشات تيركي بالخضار وسلطة السيزر

بسبب الكاتشب.. زبونة تهدد العاملين في مطعم وجبات سريعة شهير بـ مسدس