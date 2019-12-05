مدرب أول أغسطس: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك

أكد البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني لفريق أول أغسطس أن الفريق جاء لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الثانية بعدما تعادل فريقه مع زيسكو في الجولة الأولى وخسر الزمالك أمام مازيمبي.



وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي أنه يعلم جيدا أن الفريق المنافس قام بتغيير المدرب مؤخرا، وشدد على أن المباراة صعبة لكلا الفريقين وأضاف أنه يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية.



وشدد المدير الفني أن فريقه لا يعاني من غيابات وجميع اللاعبين في القائمة متاحين، وأضاف أن نتيجة مباراة الفريقين في الجولة الأولى ستزيد من صعوبة المباراة، لأن الزمالك فريق كبير يلعب للفوز ويسعى للحصول على الثلاث نقاط كما أن الزمالك مرشحا للفوز باللقب ونفس الأمر بالنسبة لفريقه.



وأضاف اللاعب داني ماسنجونا قائد فريق أول أغسطس خلال المؤتمر أن فريقه يركز لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة السبت للتمسك بفرص التأهل للدور التالي.



وأضاف أن لاعبي فريقه يدركون جيدا قوة الزمالك ولديهم تركيز لتحقيق نتيجة إيجابية.