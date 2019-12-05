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أخبار البلد

أحمد موسى يهنئ المنتخب السعودي لتأهله إلى نهائي خليجي 24

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:40 م
احمد موسى
احمد موسى
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محمد بدران
حرص الاعلامى احمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" على تهنئة منتخب السعودية بعد فوزه على نظيره القطري بهدف دون رد، في نصف النهائي الذي أُقيم اليوم الخميس، بكأس الخليج العربي "خليجي 24".

وكتب احمد موسى على صفحته بموقع "فيسبوك" "مبروك للمنتحب السعودي الصعود لنهائي خليجي ٢٤ بعد فوزه علي المنتخب المجنس القطري .. وتهنئة للمنتخب البحريني وصوله للنهائي .. مبروك هزيمة المجنسين القطريين.. ولا عزاء للخونة التابعين للارهابي حسن البنا".

وأحرز عبد الله الحمدان الهدف الأول لصالح منتخب السعودية بعد مرور 28 دقيقة ، في رحلة الوصول إلى النهائي.

وسيلعب منتخب السعودية ضد البحرين الأحد 8 ديسمبر الجاري في مباراة نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".

وكان منتخب البحرين تأهل للعب المباراة النهائية على حساب العراق بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بهدفين لمثلهما.
أحمد موسى يهنئ المنتخب السعودي لتأهله إلى نهائي خليجي 24
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