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أخبار البلد

تصعد بسرعة الصاروخ .. الحقيقة برنامج جديد لـ آية عبد الرحمن على إكسترا نيوز

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:16 ص
الإعلامية آية عبد
الإعلامية آية عبد الرحمن
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سارة يسن
أعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن عن تقديمها لبرنامج الحقيقة على قناة cbc إكسترا نيوز .

وقالت عبد الرحمن عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك : "خطوة و تجربة جديدة في طريق حياتي..دعوات حضراتكم الجميلة بالتوفيق".

وأضافت الإعلامية أنها تتمنى أن تكون على قدر المسئولية وعند حسن ظن الجمهور بها .

وسطع نجم الإعلامية آية عبد الرحمن مؤخرا من خلال تقديم مواد إخبارية على قناة cbc اكسترا نيوز .وقدمت برنامج اليوم وغدا .

ومؤخرا أجرت الإعلامية آية عبد الرحمن شاهين، حوارا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة بعد عودته من نيويورك خلال زيارة شارك فيها بأعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة .
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