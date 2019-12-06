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ديني

طرد وساوس الشيطان.. كلمتان من المجربات تقضي عليها تماما.. فيديو

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:04 ص
طرد وساوس الشيطان
طرد وساوس الشيطان .. كلمتين من المجربات تقضي عليها تماما
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محمد شحتة
طرد وساوس الشيطان .. قد يتعرض الإنسان لوساوس الشيطان خلال صلاته، فإبليس يُحب إلهاء العبد عن ربِّه بشتى الوسائل، والشيطان المسئول عن إدخال الوساوس إلى قلب المُسلم خلال صلاته يُسمى خنزب.

طرد وساوس الشيطان
تجاهل هذه الخواطر، ثم الإستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، الإكثار من الذكر النبوي وهو "آمنت بالله ورسله"، ثم الإكثار من الصلاة على النبي، وأخيرا ذكر الله باسمه المقسط بياء النداء "يا مقسط" وهو من المجربات في علاج الوسواس القهري.

دعاء طرد وساوس الشيطان
«اللهم أذهب عني الهم والحزن والعجز والكسل، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل»، فترديد هذا الدعاء والإكثار منه يجعل الله سبحانه وتعالى يفتح على العقول والقلوب والأجساد بالبركة ، فالقرب من الله تعالى يُذهب متاعب النفس، وكذلك ذكر الله تعالى والإكثار من الدعاء والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وتلاوة القرآن ففيه راحة الإنسان.

سبب وساوس الشيطان
البعد عن الله من أهم أسباب وساوس الشيطان، ومن المفترض ألا يبتعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى في وقت الضيق، ولكنه يقترب أكثر من ربه عز وجل، والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى لن يُخرج الإنسان من حالته النفسية السيئة ولن يُحسنها.

والقرب من الله جل وعلا أكثر هو ما من شأنه أن يزيح عن الإنسان الوساوس ويُشعره بتحسن نفسي وصحي ومن كل النواحي الإنسانية الأخرى، وكلما اتصلنا بالله تعالى كلما أزال الله تعالى الهموم والغموم والأحزان والتعب النفسي وبالبتبعية يزول التعب الصحي.

علامات الوسواس في الصلاة
لوسوسة الصلاة علامات يشعر بها صاحبها، ومنها:
-الشعور بالضيق عند التكبير "تكبيرة الإحرام، وكذلك عند قراءة القُرآن في الصلاة، وينتهي هذا الشعور بانتهاء الصلاة.
- شعور المُصلي دائمًا بأنه قد نسي رُكنًا أو ركعة، مما يضطره لأداء سجود السهو بعد كُل صلاة، أو إعادة الصلاة من جديد.

علاج خواطر الشيطان
علاج خواطر الشيطان حلها أن يكون الإنسان قوي الإرادة ولا يترك نفسه فريسة تأكل ذهنه وتعصف نفسه بها ولكن عليه ان يستعيذ بالله من الشيطان ويحاول قدر المستطاع ان يداوم على الذكر من وقت لآخر ويلقي بحموله على الله ويقرأ آية الكرسي فإنها تطرد الوساوس والأوهام وهي مجربة مع العديد من الأشخاص.
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