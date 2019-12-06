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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يخاطب قناة TEN حول أسباب إغلاقها

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:44 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم


أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخاطبة رسمية الى إدارة قناة تن للاستفسار عن أسباب قرار اغلاق القناة .

وأهاب المجلس فى المخاطبة التى أرسلها الى ملاك القناة بالحفاظ على حقوق العاملين فيها وفقا للقانون والأعراف المتبعة .

وأكد الخطاب على احترامه لقناة ten باعتباها أحد المنابر المهنية .

وجاء فى خطاب مكرم محمد أحمد، لرئيس قناة TEN، أنه لما كانت قناة TEN الموقرة إحدى المنابر الإعلامية الرصينة التى تتمتع بالمصداقية والوطنية وتتتبنى قضايا مكافحة الإرهاب والتنوير والتجديد فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يأسف لإغلاق هذا المنبر الإعلامى.

الأعلى للإعلام يخاطب قناة TEN حول أسباب إغلاقها
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