رئيس وزراء السودان: أولويتنا هي إيقاف الحرب والتوصل إلى سلام دائم

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الجمعة، إن الحكومة الانتقالية لن تتنازل عن استقلال جنوب السودان.



وأضاف حمدوك خلال ندوة بمعهد "أتلاتنك كونسل" في معرض زيارته للولايات المتحدة: " أولويتنا هي إيقاف الحرب والتوصل إلى سلام دائم، نحن وجنوب السودان دولة واحدة ويجب أن نعيش معًا كأشقاء".



وتابع: "مستمرون في هدفنا الرامي إلى تعزيز الاقتصاد وإنعاشه وجذب الاستثمارات الأجنبية، ومنع التدخلات الخارجية في بلادنا يعتبر أحد أهم العقبات التي تواجه الحكومة الانتقالية".



وأشار حمدوك إلى أن أبرز أهداف المرحلة الانتقالية إنهاء حالة الحرب وحالة المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني.