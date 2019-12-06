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أخبار العالم

مسئول أمريكي: مقتل 3 جنود بعد تحطم طائرة هليكوبتر في ولاية مينيسوتا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:15 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية في بيان عاجل له منذ قليل إن 3 جنود من الحرس الوطني لقوا مصرعهم بعد تحطم طائرتهم في منتصف الولاية.

وكان الحرس الوطني أعلن أن طواقم الطوارئ في مينيسوتا تبحث عن طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك بعد فقد الاتصال بها خلال رحلة طيران لأغراض فحص الصيانة.

وقال الحرس الوطني عبر حسابه بموقع "تويتر" إن الطائرة وهي من طراز بلاك هوك يو إتش-60 كانت قد أقلعت من سانت كلاود بولاية مينيسوتا وعلى متنها ثلاثة جنود قبل فقدان الاتصال بها عند حوالي الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي.
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