اكتفت بوضع جدول الدوري.. رسالة شديدة اللهجة من سيف زاهر للجنة الخماسية

وجه الإعلامي سيف زاهر عضو اتحاد الكرة السابق رسالة شديدة اللهجة لـ اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بشأن منظومة الكرة المصرية.



وأكد زاهر في تصريحات عبر قناة "أون سبورت" أن اللجنة حتى الآن لم تقم بأي دور فعال وواضح حيث أنها تقوم بتسير الأمور فقط كوضع جدول للدوري الممتاز وكأس مصر.



وأضاف أن اللجنة الخماسية يجب أن تضع لوائح صارمة تنفذ على الجميع ولا يستثني أحدا بالإضافة لضرورة الاهتمام باللاعبين صغار السن والناشئين .



وتابع سيف زاهر أن المنتخب الأولمبي حقق إنجازا عندما تم الاهتمام به بشكل جيد مشددا أن كل اتحاد كرة ينتخب يسعى فقط لحصد بطولات من خلال المنتخب الأول واعتبار تحقيق بطولات إنجاز والاكتفاء به.



وأضاف أن سر نجاح الأهلي خلال السنوات الماضية هو أم كل مجلس يكمل ما بدأه المجلس السابق بالاضافة لوجود " سيستم " محدد يسير الكل وفقا له.



وتابع عضو اتحاد الكرة السابق أن الدولة قامت ببناء البنية التحتية من ملاعب وفنادق لاستقبال البطولات ولكنها لن تستطيع القيام بدور الاتحاد حيث من واجبه الاهتمام بالناشئين و البحث عن المواهب في مختلف المجالات الرياضية.