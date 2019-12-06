توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 6/12/2019 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 06 ديسمبر-كانون الاول 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية فيس بوك .



:برج الحمل

مهنيًا: تثير فى مجال العمل قضية ازعجتك وتسعى الى معالجتها و تتأرجح هذا اليوم بين الايجابية والسلبية

عاطفيًا: تقوم بجهود مشتركة مع الحبيب على الرغم من تمسكك بمواقفك العامة وينصحك الفلك بالليونة فى التعامل معه

صحيًا: تشتد ازمتك الصحية وتضطر إلى تقديم بعض التنازلات بغية التخفيف عن كاهلك



برج الثور:

مهنيًا: قد تمر بيوم مزعج نوعًا ما جراء بعض المشكلات المهنية، لكن حافظ على هدوء أعصابك، وحطّم قيود اليأس

عاطفيًا: تكره أن يفرض أحد عليك آراءه، حتى لو كان الشريك، لإحجامك عن تقبل أي تبديل في أوضاعك، مفضلًا التأقلم مع الروتين اليومي

صحيًا: تهتم كثيرًا بمظهرك الخارجي، ولا سيما بقوامك ورشاقتك فتتبع برنامجًا رياضيًا مكثفًا



برج الجوزاء:

مهنيًا: دخلت دورة من الحظّ جيدة، تستطيع معها أن تبلور أفكارك وتحدث التغييرات التي حلمت بها طويلًا

عاطفيًا: حياتك العاطفية غنية جدًا وتقيم الكثير من الحفلات والسهرات جامعًا فيها الأصدقاء الذين يستمتعون برفقتك

صحيًا: تتمتع بطاقة جيدة، وتكد في العمل ولا تشعر بالإرهاق يسيطر عليك ويكون مناسب جيد صحيا



برج السرطان:

مهنيًا: تكون خطواتك مثمرة جدًا، تنطلق بمشروع كبير يتطلب تعديلًا في طريقة حياتك، ونقاشًا عميقًا مع المقرّبين

عاطفيًا: تشعر برغبة في جمع العائلة والأصدقاء من حولك لتعيش صفاء الحياة الهادئة وحميمية العائلة

صحيًا: تجد نفسك معرضًا للمشكلات من عدة جهات فتصاب بنوع من العصبية وبعدم القدرة على ضبط النفس



برج الاسد:

مهنيًا: تقبل على الحياة بنشاط وتفاؤل، وتشعر بثقة وبسلام داخلي، وتبدو سعيدًا في معظم المستجدّات التي ستقلب المعطيات لمصلحتك

عاطفيًا: مشاريع سفر مع الحبيب، كنت قد خططت لها سابقًا، وهي فرصة ملائمة لتوثيق العلاقة بينكما واكتشاف آفاق جديدة

صحيًا: لا تكثر من تناول المنبهات وخصوصًا مساء فهي تسبب لل الأرق وتؤثر سلبًا في صحتك



برج العذراء:

مهنيًا: حماستك وتهورك قد يجعلانك تقوم بخطوات متسرعة فتصاب بنكسة مادية عابرة لا تلبث أن تنهض منها لتتابع مسيرتك الناجحة

عاطفيًا: يتحدث الحظ عن ولادة رومنسية، كُن صبورًا ومتفهّمًا، واحمِ علاقتك بالكثير من الحب والدّفء والحنان

صحيًا: قد يكون من البديهي أن تنتبه أكثر فأكثر لصحتك وأحوالك هذا اليوم



:برج الميزان

مهنيًا: هدّئ من روعك وتأقلم مع الظروف واخرج من عزلتك، لا تكن عنيدًا ولا ترجئ عملك وحاول ان تكون مميز ومساير للتطور الاوضاع

عاطفيًا: لا ترفض التعامل مع الشريك بلين، فهذا وقت الانفتاح عليه وتقريبه منك وجعليه يحس بالامان معك

صحيًا: تستردّ عافيتك وتعوّض فيها عن الأيام الضائعة فلا تقلق الوقت ممتاز للاعتناء بنفسك



برج العقرب:

مهنيًا: قد تفقد تركيزك باستمرار بسبب نظرتك المتشائمة للدنيا حاول التخلص من الأفكار السودوية التي تهيمن عليك

عاطفيًا: ابتعاد الشريك عنك فترة طويلة سببه واضح، عليك تدارك الأمور قبل تفاقهما ويتحول البعد الي انفصال

صحيًا: الاعتماد على الفاكهة والخضراوات والأكل الصحي أهم وجبة يومية



برج القوس:

مهنيًا: تواجه الأمور ببعض العصبية وهذا ليس في مصلحتك، فكن هادئًا لتمرير الوقت والخروج بأقل ضرر ممكن

عاطفيًا: لا تتوان عن إطلاع الشريك على مشاعرك ومشاريعك العاطفية، ليمدك بنظرة شاملة لرؤية الأمور بوضوح

صحيًا: عليك بالهدوء واستعادة السيطرة على نفسك ولا تستعجل الأمور فهذه العجلة تؤثر في أعصابك



برج الجدي

مهنيًا: قد تكسب أرباحًا إذا كنت تعمل في مجال جمالي، أو في التجارة، ومن نجاح إلى آخر تترقى إلى مرتبة عليا

عاطفيًا: بعض العلاقات الماضية لا تزال تحيّرك وتثير أسئلة لم تلق الإجابات عنها حتى اليوم فحاول انسي الماضي وانظر الى المستقبل

صحيًا: عليك التروي ومراعاة الأوضاع السليمة، كن هادئ الأعصاب حتى لا تنعكس سلبا على صحتك



برج الدلو:

مهنيًا: يطرأ ربما ما يجعلك مرتابًا فكن مستعدًا للدفاع عن نفسك واحذر بعض الأعداء وابتعد عن التحديات والاستفزازات

عاطفيًا: تجلب لك علاقاتك العاطفية كمًا كبيرًا من السعادة، وإذا كنت عازبًا فقد تكون على الطريق الصحيح نحو علاقة ثابتة ودائمة

صحيًا: تتمتع بحيوية فائضة إلا أن ذلك لن يجنّبك بعض لحظات وأوقات التوتر العصبي



برج الحوت:

مهنيًا: تدعمك صداقات قديمة وعلاقات اجتماعية جيدة، فتجد الحلول كلما اصطدمت بعوائق أو بتعقيدات أو بخيبات أمل

عاطفيًا: مبرّرات المواجهة مع الشريك موجودة بقوة، فحاول ان تكون صريح مع الشريك وتفتح له قلبك وتخبر بكل ما لديك

صحيا: تحسم أمرك وتباشر مشروعًا صحيا جديدًا وذالك للمحافظة على صحتك