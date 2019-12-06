داخل ثلاجة الموتى.. قاتل يرقد إلى جانب ضحيته بعد أسبوع فقط من الجريمة في السعودية

كما العين بالعين تدور الدوائر ليأخذ كل ذي حقٍ حقه، فمن قتل يقتل ومن ظلم يظلم، فبعد انتشار الأخبار عن مقتل شاب بطريقة مريعة في محافظة صبيا بجازان في المملكة العربية السعودية.





قام القاتل اليوم بشنق نفسه لعدم قدرته على تصور محاكمته أمام القضاء بتهمة القتل، لذا قرر إنهاء حياته بنفسه منتحرًا بحسب صحيفة سبق.





ففي الأسبوع الماضي صوب القاتل بندقية الصيد الخاصة به على شاب ثلاثيني من منطقة جازان، قبل أن يطلق النار عليه وتخترق الرصاصة قلبه وتستقر في عموده الفقري.





لكن يشاء الله أنه بعد أسبوع واحد فقط يرقد القاتل إلى جانب القتيل داخل ثلاجة الموتى لحين إنهاء التحقيقات في الحادثين.



