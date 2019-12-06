محافظ قنا ورئيس الجهاز المركزى للتعمير يتفقدان مشروع التنمية المتكاملة

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، واللواء محمد مصطفى، رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، سير العمل بمشروع التنمية المتكاملة بمحافظة قنا، (محطة الألبان رقم 1، والمزرعة الملحقة)، والذي قامت بتنفيذه وزارة الإسكان ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير (جهاز تعمير جنوب الصعيد)، بتكلفة حوالى 160 مليون جنيه.





وقال اللواء محمود نصار: تشتمل محطة الألبان على (22 عنبر حلاب – 4 عنابر تابعة – محلب إلكترونى – 250 رأس أبقار حلاب من ألمانيا – معدات – مبنى إدارى – بنوك حفظ الأعلاف)، بينما تبلغ مساحة المزرعة الملحقة بمحطة الألبان، 60 فدانًا وبها 40 صوبة زراعية، بالإضافة لزراعة الخضراوات والفاكهة والنخيل.





وخلال زيارته لمحافظة قنا، تفقد رئيس الجهاز المركزى للتعمير، مشروعات الإسكان الاجتماعى بمحافظة قنا، والتى يشرف على تنفيذها جهاز تعمير جنوب الصعيد، موضحًا أنه جارٍ إنشاء 20 عمارة سكنية بالشيخ حسين بمركز نقادة، و16 عمارة سكنية بقرية العقب بمركز قوص.



