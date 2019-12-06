ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. قوات الاحتلال تعتقل فريق تليفزيون فلسطين

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:38 م
شاهد.. قوات إسرائيلية
شاهد.. قوات إسرائيلية تعتقل فريق تلفزيون فلسطين
Advertisements
سمر صالح
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أفرادا من فريق تلفزيون "فلسطين" في مدينة القدس، واستولت على معدات التصوير وأجهزة البث التي يستخدمونها.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن عناصر من المخابرات الإسرائيلية داهمت مكان تصوير برنامج "صباح الخير يا قدس" في منطقة جبل الزيتون، واعتقلت مقدمة البرنامج دانا أبو شمسية، والمصور أمير عبد ربه، والضيف محمد العباسي، واستولت على معدات التصوير وأجهزة البث.

كما جرى اعتقال مراسلة تلفزيون "فلسطين"، كريستين الريناوي، والمصور علي ياسين، ومواطن آخر، وتم اقتيادهم جميعا إلى أحد مراكز التوقيف.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد حظرت في 20 نوفمبر الماضي أنشطة التلفزيون في القدس المحتلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلا بجبل المكبر في القدس المحتلة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم أشقاء وأطفال

إسرائيل تعتقل مدير التربية والتعليم في القدس.. شاهد

إسرائيل تعتقل محافظ القدس عدنان غيث من منزله.. تفاصيل

وقفة احتجاجية بالقدس ضد إغلاق إسرائيل 3 مؤسسات فلسطينية

هيئة الأسرى الفلسطينيين توثق شهادات قاصرين تعرضوا للتعذيب خلال الاعتقال والتحقيق الإسرائيلي

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 -12- 2019 .. فيديو

فكرى صالح يكشف الفارق بين إكرامى الكبير والحضري

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 -12 -2019 والقنوات الناقلة

هنا الزاهد: قعدت أصرخ في الطيارة ووقعت على الأرض من كتُر الوجع

الشغل مش عيب.. كريمة: فكرت في مشروع عربة كبدة لمساعدة زوجي وإسعاد أولادي.. فيديو

أمراض يسببها السحر والحسد.. الإفتاء توضح هل يحاسب المسحور على ما يفعل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل.. أليساندرا بإطلالتين مختلفتين في وقت واحد

رشاقة وأناقة.. صور تكشف إطلالات شيريهان في عيد ميلادها

بفستان قصير.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها