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ديني

تعرف على سبب مقولة النبي الشهيرة "اعقلها وتوكل".. فيديو

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:07 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الشرع الحنيف أرشدنا إلى ضرورة الأخذ بالأسباب فيقول الله "هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ".

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، بمسجد الرحمن بالمنصورة، بعنوان "من سنن الله تعالى الكونية.. إجراء المسببات على الأسباب"، أن الله تعالى في الآية الكريمة رتب الأكل من رزق الله على السعى والمشى والأخذ بالأسباب، وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات، واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئا، إلا أن ييسره الله لكم; ولهذا قال: (وكلوا من رزقه) فالسعي في السبب لا ينافي التوكل. 

وأشار إلى أن أحد الصحابة سأل النبي الكريم عن إطلاق ناقته أى يتركها بلا قيد ويتوكل، أو يعقلها يربطها ويتوكل، فقال النبي المقولة الشهيرة "اعقلها وتوكل" والمعنى خذ بالأسباب وتوكل على الله.

وأكد على ضرورة الجمع بين الأخذ بالأسباب وطلب العون من الله كما كان يفعل الأنبياء، والنبي أخذ بجميع الأسباب في الهجرة واختار دليلا "كافرا" للتأكيد على سماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين، وتقديم الكفاءة والأمانة على الولاء والقرابة.

كما يتعامل بمبدأ الأخذ بالأسباب غير الإنسان وهو الطير، فروى من حديث عمر قال: سمعت رسول الله يقول: "لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصًا وتروح بطانًا". رواه الترمذي.
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