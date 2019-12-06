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رياضة

تعرف على راتب باتريس كارتيرون فى الزمالك

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:11 م
كارتيرون
كارتيرون
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منتصر الرفاعي
أنهى مسئولو نادي الزمالك الاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون على المقابل المادي الذى سيحصل كراتب شهري بداية من شهر ديسمبر 2019 .

وسيعلن نادي الزمالك تفاصيل التعاقد مع باتريس كارتيرون فى مؤتمر صحفى صباح الأحد المقبل.

وعلم صدى البلد أن كارتيرون سيحصل على ما يقرب من 70 ألف دولار كراتب شهري بعدما وافق المدير الفنى على تقليص طلباته المادية من 100 ألف دولار شهريا الى 70 ألف دولار.

وسيوقع كارتيرون عقدا لمدة عام قابلة للتمديد مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي بعدما أنهى الاتفاقات المالية عقب توليه المسئولية الفنية فى لقاء الشرقية بالكأس خلفا للصربى ميتشو الذى تمت إقالته عقب الهزيمة القاسية من مازيمبى الكونغولى .

ويقود المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون مباراة الفريق الأبيض غدا أمام أول أغسطس الأنجولي فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

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