ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعرف على التطبيق الجديد لمعهد البحوث الفلكية.. وكيفية رؤية الظواهر

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:42 م
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني
قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المعهد أطلق تطبيقا يمكن من خلاله التعرف على المعهد وتفاصيل هذه الظواهر ومتابعتها إلى جانب التنبؤ بالزلازل وغيرها من الظواهر الطبيعية، مشيرًا إلى أنه بمجرد فتح التطبيق يظهر كل ما يتعلق بالتقويم الهجري.

وأضاف القاضي، أن الاعلان عن ظواهر فلكية هامة مثل خسوف القمر وكسوف الشمس ، وظروف الرؤية لهذه الظواهر داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى رؤية الهلال.

وأوضح إنه نتيجة هذا المجهود والدور التوعوي الذي يقوم به المعهد فقد ظهر مردود كبير وزيادة في الوعي المجتمعي خلال المناسبات الفلكية بالمعهد.

وأضاف الدكتور جاد القاضي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الاحتفالات والدعوات التي ينظمها المعهد يوجد إقبال كبير عليها فكانت آخر فعالياتها هي "خسوف القمر"، والتي شهدت زيارة أكثر من 1000 مواطن في مقر المعهد في حلوان، كما شهدت أماكن أخرى إقبالا كبيرا في أسوان وقنا وغيره، حيث إن وعي الجماهير يزيد كل يوم، بالإضافة إلى دور الإعلام في نشر الوعي لدى الجماهير والإعلان عن الظواهر التي يمكن رؤيتها خلال هذه الزيارات.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، أنه عند حدوث ظواهر جديدة نقوم بدراستها بعناية وتحديث موقع المعهد بما وصلنا له، بالإضافة إلى أن المعهد أطلق تطبيقا يمكن من خلاله التعرف على المعهد وتفاصيل هذه الظواهر ومتابعتها إلى جانب التنبؤ بالزلازل وغيرها من الظواهر الطبيعية.


وتابع الدكتور جاد القاضي: "يوجد بالمعهد مركز تجميع بيانات المحطات الدائمة للنظام العالمي للاحداثيات ( GPS) لمراقبة تحركات القشرة الأرضية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ويضم المعهد مختبر لقياس الخواص المغناطيسية للصخور، وتضم القاعدة العلمية للمعهد حوالي 281 من أعضاء هيئة البحوث ومساعديهم ويعاونهم ما يربو على 356 من الأخصائيين العلميين والفنيين والإداريين والخدمات المعاونة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتح أبواب "القومي للبحوث الفلكية" أمام الجمهور.. والسبب ظاهرة

المعهد الفلكي: استقبلنا 500 مواطن وعشرات الأطفال لرؤية مرور عطارد أمام الشمس ..فيديووصور

معهد البحوث الفلكية: التنسيق مع الجامعات والمدارس للتوعية بالظواهر الطبيعية والزلازل

هل تغرق الدلتا وتدخل مصر حزام الزلازل.. رئيس البحوث الفلكية يجيب.. لقاء خاص

المعهد الفلكي: في انتظار حدوث ظواهر جديدة في ديسمبر

معهد البحوث الجيوفيزيقية يطلق تطبيقا جديدا لاكتشاف الظواهر الفلكية.. فيديو

ترشيحاتنا

حي يرزق.. نجل محمد حسان : أبي بخير وهذا سبب غيابه عن الدروس الدينية

أخبار الفن ليلا | قصة زواج شيريهان السري .. رامي جمال يكشف حلم حياته

بملابس جلد.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي على انستجرام

بعد طلاقها.. أصالة تشعل انستجرام مع ابنتها شام

تعرف على راتب باتريس كارتيرون فى الزمالك

في ذكرى وفاة زوجته.. محمد صبحي: لن أنساكي حتى يشاء الله أن يجمعنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر: لا ضحايا في حريق سيارة سولار على الطريق الدائري.. صور

بعد طلاقها.. أصالة تشعل انستجرام مع ابنتها شام

نار جهنم.. الصور الأولى من حريق سيارة سولار على الطريق الدائري