صحي جدًا للقلب... جمال شعبان : ماترميش جلد الفراخ

عادة ما نسمع عن أضرار جلد الدجاج، وتنصح الأمهات أبناءها بعدم تناوله باعتباره يحتوي على نسبة عالية من الدهون المضرة بصحة الإنسان، لكن الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، فجر مفاجآة عن جلد الدجاج .



وقال جمال شعبان في منشور على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" :" خدعوك فقالوا : جلد الدجاج ضار للقلب " .



وأضاف عميد معهد القلب السابق " ما ترميش جلد الدجاج" ناصحًا بتناوله باعتباره صحيا للقلب، وأنه له نفس فوائد الأفوكادو .



وكتب جمال شعبان :" يحتوي جلد الدجاج على الدهون المشبعة صديقة القلب، والجلد مفيد للقلب بحسب باحثين في هارفارد".