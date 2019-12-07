قراءة القرآن في الصلاة بهذه الطريقة لا تجزئ وتحرمك ثواب التلاوة

قراءة القرآن في الصلاة أصبح أمرًا مثيرًا للتساؤلات خاصة بعد التطور التكنولوجي، فإذا كانت قراءة القرآن في الصلاة من المصحف مازالت من الفتاوى المطلوبة، فمع التقدم التكنولوجي الهائل الذي أتاح إمكانية تحميل القرآن الكريم على الهواتف الحمولة، الأمر الذي جعل قراءة القرآن في الصلاة من الجوال محل فتوى ومحل سؤال، خاصة وقد اختلف حكم قراءة القرآن من المصحف عن حكم قراءة القرآن من الجوال، وذلك بالنسبة للمرأة الحائض والتي لا يجوز لها مس المصحف بينما يباح لها قراءة القرآن من الجوال، بما يطرح سؤال حول حكم قراءة القرآن في الصلاة من الجوال وما أفضل طريقة لقراءة القرآن في الصلاة والتي بها يحصل المُصلي أكبر الثواب سواء قراءة القرآن في صلاة الفرض أو قراءة القرآن في الصلاة النافلة ؟، هل من الحفظ أم قراءة القرآن في الصلاة من المصحف أم قراءة القرآن في الصلاة من الجوال ؟.
قراءة القران في الصلاة
قراءة القرآن في الصلاة وأفضل طريقة لتحصيل الثواب عامة سواء من المصحف أو من الحفظ أو الجوال ، فعنها قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الله عز وجل جعل النظر إلى الأشياء المعظمة عبادة، كالنظر فى المصحف، فهو عبادة وياخذ عليها الإنسان ثواب، فلو قرأ يأخذ ثوابا أكثر، أي أن قراءة القرآن في الصلاة من المصحف أكثر ثوابا، منوهة بأن قراءة القرآن عبادة فإن النظر فى المصحف عبادة أيضًا، وانضمام العبادة إلى العبادة لا يوجب المنع، بل يوجب زيادة الأجر، إذ فيه زيادة فى العمل من النظر فى المصحف، والقاعدة الشرعية أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، والمقصود هو حصول القراءة، فإذا حصل هذا المقصود عن طريق النظر فى مكتوب كالمصحف كان جائزًا.
قراءة القرآن في الصلاة وأفضل طريقة لتحصيل الثواب فعنها أوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال : «ما حكم قراءة القرآن في الصلاة بالعين فقط دون تحريك اللسان وفي خارج الصلاة؟»، أن تلاوة القرآن بالعين فقط دون تحريك اللسان لا تعتبر قراءة، ولا يثاب عليها ثواب القراءة، وإنما هي تدبر للقرآن، ويرجى أن يثاب عليها المسلم.
قراءة القرآن في الصلاة وأفضل طريقة لتحصيل الثواب ، ففيه قال ابن حجر في فتح الباري: ونقل عن بعض العارفين قال: الذكر على سبعة أنحاء.. فذكر العينين بالبكاء، وذكر الأذنين بالإصغاء، وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضاء، أما في الصلاة فيجب تحريك اللسان حتى تكون الصلاة مجزئة، فعن قراءة القرآن في الصلاة وأفضل طريقة لتحصيل الثواب فقال ابن الحاجب في كتاب الصلاة: «ولا يجوز إسرار من غير حركة لسان ؛ لأنه إذا لم يحرك لسانه لم يقرأ وإنما فكر».
قراءة القرآن في الصلاة من المصحف
قراءة القرآن في الصلاة من المصحف فقد ذكر الإمام النووي: «لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته، سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة، ولو قلب أوراقه أحيانًا فى صلاته»، بينما يرى الحنفية أن قراءة القرآن في الصلاة من المصحف تفسدها، وهو مذهب ابن حزم من الظاهرية لأسباب منها أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب أوراقه عملٌ كثير قد يبطل الصلاة، كما ذهب الصاحبان من الحنفية أبو يوسف القاضى ومحمد بن الحسن الشيبانى إلى أن قراءة القرآن في الصلاة من المصحف مكروهة مطلقًا سواء فى ذلك الفرض والنفل، ولكنها لا تُفْسِد الصلاة؛ لأنها عبادة تضاف إلى عبادة، ووجه الكراهة أنها تَشَبُّه بصنيع أهل الكتاب، وذهب المالكية إلى التفرقة بين الفرض والنفل في قراءة القرآن في الصلاة من المصحف ؛ فرأوا كراهة قراءة القرآن في الصلاة الفريضة من المصحف مطلقًا، ويجوز ذلك فى النافلة.
هل يجوز قراءة القران فى صلاة الفرض من المصحف
هل يجوز قراءة القران فى صلاة الفرض من المصحف ، القراءة من المصحف في صلاة الفرض والنفل صحيحة وجائزة شرعًا ولا كراهة فيها، على أنه ينبغى التنبيه على أنه ما دامت المسألة خلافية فالأمر واسع في هل يجوز قراءة القران فى صلاة الفرض من المصحف .؛ لِمَا تقرر من أنه لا إنكار فى مسائل الخلاف، ولا يجوز أن تكون مثار فتنة ونزاع بين المسلمين، ففي إجابة سؤال هل يجوز قراءة القران فى صلاة الفرض من المصحف ، ورد أن من أفضل القربات والسُّنن الحَسَنات أن يجمع الإنسان بين الحُسنيين: الصلاة، وقراءة القرآن، فيحرص على ختم القرآن الكريم في صلاته.
هل يجوز قراءة القران فى صلاة الفرض من المصحف ؟، أنه لما كان من غير المتيسر لكل واحد أن يقوم بذلك من حفظه تكلم الفقهاء عن إمكانية الاستعانة بالقراءة من المصحف فى الصلاة، وذلك عن طريق حمله فى اليد، أو وضعه على حامل يُمَكِّن المصلى من القراءة، وعن هل يجوز قراءة القران فى صلاة الفرض من المصحف ففي مذهب الشافعية، والمفتى به فى مذهب الحنابلة: جواز قراءة القرآن في الصلاة من المصحف للإمام والمنفرد لا فرق فى ذلك بين فرض ونفل وبين حافظ وغيره.
قراءة القران في الصلاة من الجوال
قراءة القران في الصلاة من الجوال فعنها قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز قراءة القرآن في الصلاة من الهاتف المحمول أو من المصحف، منوهًا بأن قراءة القران في الصلاة من الجوال يجوز للمصلي أن يقرأ من المصحف في صلاة النافلة وكذا المكتوبة -الصلوات الخمس-، وهذا هو مذهب الشافعية والقول المعتمد في مذهب أحمد، وذهب المالكية إلى الكراهة.
قراءة القران في الصلاة من الجوال عنها استدل المجيزون بقراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة بما رواه البيهقي عن -عائشة رضي الله عنها- «أنها كان يؤمها غلامها ذكوان من المصحف في رمضان».
قراءة القران في الصلاة
قراءة القرآن في الصلاة وأفضل طريقة لتحصيل الثواب عامة سواء من المصحف أو من الحفظ أو الجوال ، فعنها قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الله عز وجل جعل النظر إلى الأشياء المعظمة عبادة، كالنظر فى المصحف، فهو عبادة وياخذ عليها الإنسان ثواب، فلو قرأ يأخذ ثوابا أكثر، أي أن قراءة القرآن في الصلاة من المصحف أكثر ثوابا، منوهة بأن قراءة القرآن عبادة فإن النظر فى المصحف عبادة أيضًا، وانضمام العبادة إلى العبادة لا يوجب المنع، بل يوجب زيادة الأجر، إذ فيه زيادة فى العمل من النظر فى المصحف، والقاعدة الشرعية أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، والمقصود هو حصول القراءة، فإذا حصل هذا المقصود عن طريق النظر فى مكتوب كالمصحف كان جائزًا.
قراءة القرآن في الصلاة وأفضل طريقة لتحصيل الثواب فعنها أوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال : «ما حكم قراءة القرآن في الصلاة بالعين فقط دون تحريك اللسان وفي خارج الصلاة؟»، أن تلاوة القرآن بالعين فقط دون تحريك اللسان لا تعتبر قراءة، ولا يثاب عليها ثواب القراءة، وإنما هي تدبر للقرآن، ويرجى أن يثاب عليها المسلم.
قراءة القرآن في الصلاة وأفضل طريقة لتحصيل الثواب ، ففيه قال ابن حجر في فتح الباري: ونقل عن بعض العارفين قال: الذكر على سبعة أنحاء.. فذكر العينين بالبكاء، وذكر الأذنين بالإصغاء، وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضاء، أما في الصلاة فيجب تحريك اللسان حتى تكون الصلاة مجزئة، فعن قراءة القرآن في الصلاة وأفضل طريقة لتحصيل الثواب فقال ابن الحاجب في كتاب الصلاة: «ولا يجوز إسرار من غير حركة لسان ؛ لأنه إذا لم يحرك لسانه لم يقرأ وإنما فكر».
قراءة القرآن في الصلاة من المصحف
قراءة القرآن في الصلاة من المصحف فقد ذكر الإمام النووي: «لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته، سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة، ولو قلب أوراقه أحيانًا فى صلاته»، بينما يرى الحنفية أن قراءة القرآن في الصلاة من المصحف تفسدها، وهو مذهب ابن حزم من الظاهرية لأسباب منها أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب أوراقه عملٌ كثير قد يبطل الصلاة، كما ذهب الصاحبان من الحنفية أبو يوسف القاضى ومحمد بن الحسن الشيبانى إلى أن قراءة القرآن في الصلاة من المصحف مكروهة مطلقًا سواء فى ذلك الفرض والنفل، ولكنها لا تُفْسِد الصلاة؛ لأنها عبادة تضاف إلى عبادة، ووجه الكراهة أنها تَشَبُّه بصنيع أهل الكتاب، وذهب المالكية إلى التفرقة بين الفرض والنفل في قراءة القرآن في الصلاة من المصحف ؛ فرأوا كراهة قراءة القرآن في الصلاة الفريضة من المصحف مطلقًا، ويجوز ذلك فى النافلة.
هل يجوز قراءة القران فى صلاة الفرض من المصحف
هل يجوز قراءة القران فى صلاة الفرض من المصحف ، القراءة من المصحف في صلاة الفرض والنفل صحيحة وجائزة شرعًا ولا كراهة فيها، على أنه ينبغى التنبيه على أنه ما دامت المسألة خلافية فالأمر واسع في هل يجوز قراءة القران فى صلاة الفرض من المصحف .؛ لِمَا تقرر من أنه لا إنكار فى مسائل الخلاف، ولا يجوز أن تكون مثار فتنة ونزاع بين المسلمين، ففي إجابة سؤال هل يجوز قراءة القران فى صلاة الفرض من المصحف ، ورد أن من أفضل القربات والسُّنن الحَسَنات أن يجمع الإنسان بين الحُسنيين: الصلاة، وقراءة القرآن، فيحرص على ختم القرآن الكريم في صلاته.
هل يجوز قراءة القران فى صلاة الفرض من المصحف ؟، أنه لما كان من غير المتيسر لكل واحد أن يقوم بذلك من حفظه تكلم الفقهاء عن إمكانية الاستعانة بالقراءة من المصحف فى الصلاة، وذلك عن طريق حمله فى اليد، أو وضعه على حامل يُمَكِّن المصلى من القراءة، وعن هل يجوز قراءة القران فى صلاة الفرض من المصحف ففي مذهب الشافعية، والمفتى به فى مذهب الحنابلة: جواز قراءة القرآن في الصلاة من المصحف للإمام والمنفرد لا فرق فى ذلك بين فرض ونفل وبين حافظ وغيره.
قراءة القران في الصلاة من الجوال
قراءة القران في الصلاة من الجوال فعنها قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز قراءة القرآن في الصلاة من الهاتف المحمول أو من المصحف، منوهًا بأن قراءة القران في الصلاة من الجوال يجوز للمصلي أن يقرأ من المصحف في صلاة النافلة وكذا المكتوبة -الصلوات الخمس-، وهذا هو مذهب الشافعية والقول المعتمد في مذهب أحمد، وذهب المالكية إلى الكراهة.
قراءة القران في الصلاة من الجوال عنها استدل المجيزون بقراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة بما رواه البيهقي عن -عائشة رضي الله عنها- «أنها كان يؤمها غلامها ذكوان من المصحف في رمضان».