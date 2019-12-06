جماهير الأهلي تتوافد على ملعب السلام لمشاهدة مباراة الهلال السوداني ..صور

بدأت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التوافد على استاد السلام قبل ساعات من مواجهة الفريق أمام الهلال السوداني والمقرر لها في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



وكانت الجهات الأمنية وافقت على حضور 15 ألف مشجع من جماهير الأهلي، مباراة الهلال السوداني لدعم المارد الأحمر في المواجهة الهامة على استاد السلام.



ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، فريق الهلال السوداني في تمام الساعة التاسعة من مساء الجمعة على استاد السلام في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا .



ويدخل الأهلي مواجهة الهلال تحت شعار لا بديل عن الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل تعديل أوضاعه في المجموعة والمضي نحو حجز بطاقة التأهل إلى الأدوار التالية في البطولة ومواصلة المشوار نحو تحقيق اللقب.



ويسعى الأهلي إلى إعادة ترتيب أوراق المجموعة الثانية بعد خسارته في الجولة الأولى بالمجموعة أمام النجم الساحلي التونسي في المواجهة التي أدارها الحكم البوتسواني جوشوا بوندو.





يذكر أن استاد السلام، أصبح ملعب النادي الأهلي رسميا، بعد حصوله عليه بطريقة حق الانتفاع لمدة 25 سنة ومن المنتظر أن يتم تغيير اسم الملعب لملعب الأهلي خلال الفترة المقبلة.







