تفسير حلم هدم البيت.. مفسر رؤى يكشف عن مصيبة تحدث للزوجة| فيديو

تفسير حلم هدم البيت .. قال الشيخ موسى الفواخري، مفسر الأحلام، إن رؤية المرأة ناسًا يقومون بهدم بيتها أو بيت أبيها وهي تحاول أن تمنعهم؛ يعني أن هذه المرأة سيتم طلاقها من زوجها رغمًا عنها وليس برضاها.



وأضاف موسى الفواخري، خلال تقديمه برنامج أسرار الرؤى، المذاع عبر قناة المحور الفضائية، ردًا على سؤال: ما تفسير حلم هدم البيت ؟ أن الطلاق حادثة يهتز لها عرش الرحمن، ولذلك يعبر عنه بهدم البيوت أو حدوث الخراب لها.



وأوضح أن المرأة إذا رأت نفسها تتزوج؛ فإن هذا يعني حصول الرزق لأن مفتاح الرزق النكاح، مستدلًا بقول الله تعالى: « وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)»النور.



وأشار إلى أن رؤية الإنسان أنه قد رزق بإنجاب بنات؛ فإنه يعني الهبة والعطاء من الله كما قال تعالى: « لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ(49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِير(50)»الشورى.



كان الشيخ الشيخ موسى الفواخري، مفسر الأحلام، قد قال إن المرأة إذا رأت زوجها الميت في منامها يعطيها دقيقًا أو أي شيء مما يستخلص من القمح، فتفسيره أن هذا رزق يعطيها إياه؛ قد يكون معاشًا أو مالًا أو مصدر رزق، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ(33)»يس.



وتابع الشيخ موسى الفواخري، إن رؤية الإنسان ميتًا يستقل سيارة أو مركبة من المركبات والدواب التي يستقلها الإنسان للوصول إلى الأماكن التي لا يسير إليها مشيًا؛ يدل على أنه رأى ما يسره في الآخرة، لأن كل ذلك من الزينة، مستدلًا بقول الله تعالى: «وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (8)» النحل.