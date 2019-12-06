ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

تفسير حلم هدم البيت.. مفسر رؤى يكشف عن مصيبة تحدث للزوجة| فيديو

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:53 م
تفسير حلم هدم البيت
تفسير حلم هدم البيت
Advertisements
عبدالله سليم
تفسير حلم هدم البيت .. قال الشيخ موسى الفواخري، مفسر الأحلام، إن رؤية المرأة ناسًا يقومون بهدم بيتها أو بيت أبيها وهي تحاول أن تمنعهم؛ يعني أن هذه المرأة سيتم طلاقها من زوجها رغمًا عنها وليس برضاها.

وأضاف موسى الفواخري، خلال تقديمه برنامج أسرار الرؤى، المذاع عبر قناة المحور الفضائية، ردًا على سؤال: ما تفسير حلم هدم البيت ؟ أن الطلاق حادثة يهتز لها عرش الرحمن، ولذلك يعبر عنه بهدم البيوت أو حدوث الخراب لها.

وأوضح أن المرأة إذا رأت نفسها تتزوج؛ فإن هذا يعني حصول الرزق لأن مفتاح الرزق النكاح، مستدلًا بقول الله تعالى: « وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)»النور.

وأشار إلى أن رؤية الإنسان أنه قد رزق بإنجاب بنات؛ فإنه يعني الهبة والعطاء من الله كما قال تعالى: « لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ(49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِير(50)»الشورى.

كان الشيخ الشيخ موسى الفواخري، مفسر الأحلام، قد قال إن المرأة إذا رأت زوجها الميت في منامها يعطيها دقيقًا أو أي شيء مما يستخلص من القمح، فتفسيره أن هذا رزق يعطيها إياه؛ قد يكون معاشًا أو مالًا أو مصدر رزق، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ(33)»يس.

وتابع الشيخ موسى الفواخري، إن رؤية الإنسان ميتًا يستقل سيارة أو مركبة من المركبات والدواب التي يستقلها الإنسان للوصول إلى الأماكن التي لا يسير إليها مشيًا؛ يدل على أنه رأى ما يسره في الآخرة، لأن كل ذلك من الزينة، مستدلًا بقول الله تعالى: «وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (8)» النحل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دلالات رؤية المتوفى في المنام.. أمين الفتوى يوضحها

تفسير حلم إعطاء الميت شيئا لغيره .. فيديو

تفسير حلم رؤية الميت يركب سيارة.. فيديو

تفسير حلم مصافحة أحد الأموات.. مفسر رؤى يكشف عما يحدث للأحياء بعد المصافحة في المنام |فيديو

كيف تصلح حالك مع الله.. 6 أعمال تجدد إيمانك وتحسن صلتك بالخالق

ترشيحاتنا

نار جهنم.. الصور الأولى من حريق سيارة سولار على الطريق الدائري

شاكيري يكشف حقيقة رحيله عن ليفربول

يورجن كلوب يكشف عن سبب غياب محمد صلاح أمام إيفرتون

حي يرزق.. نجل محمد حسان : أبي بخير وهذا سبب غيابه عن الدروس الدينية

تفسير حلم هدم البيت.. مفسر رؤى يكشف عن مصيبة تحدث للزوجة| فيديو

قبل ساعات من مواجهة الأهلي.. صدمة لـ الهلال في الملاعب المصرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موظفة متهورة تخاطر بعملها لتنفيذ مقلب مزعج في مديرها.. شاهد ما حدث

مريضة تعود للحياة بعد موت استمر 6 ساعات.. شاهد

هنتغدى إيه النهاردة.. حضري أرز بسمتي مع بانيه مشوي