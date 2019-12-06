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فن

بور سعيدي.. ماجد المصري يكشف عن دوره في مسرحية لوكاندة الأوباش

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:00 م
ماجد المصري
ماجد المصري
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قسم الفن
كشف الفنان ماجد المصري عن دوره في مسرحية "لوكاندة الأوباش" لكاميرا "the insider.” قائلا:" انا بعمل دور بور سعيدي اسمي "البلعوطي حمامة" و المعروف ان اهل بور سعيد دمهم خفيف".

مسرحية "لوكاندة الأوباش" من المقرر عرضها قريبا بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

والمسرحية من بطولة الفنان حسن الرداد, مايا دياب , ماجد المصرى , سعد الصغير بالاضافة الى مجموعة كبيرة من الفنانين و من تأليف محمد عز وأحمد فوزى وإخراج أشرف زكي.

ماجد المصري يعرض له هذه الفترة الحالية مسلسل "بحر" وهو تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجي" وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبدالرحمن أبوزهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي.
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