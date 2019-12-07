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رياضة

أخبار الزمالك أمس 6-12-2019

السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:40 ص
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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إسماعيل محمود
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادى الزمالك ومن أبرزها ما يلي .

اخد استمارة 6 | الزمالك يفسخ تعاقده مع المغربي خالد بوطيب

استقر مسئولو نادي الزمالك على فسخ التعاقد مع المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها | تحذير للأهلي من مرتضى منصور

حذر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مجلس إدارة النادي الأهلي من التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الفريق الأبيض الهارب والذي فسخ عقده مع القلعة البيضاء من طرف واحد قبل أن يحصل على بطاقة مؤقتة للعب لنادي أفيس البرتغالى .


ماكليش يفضح تدخلات مرتضى منصور في تشكيل الزمالك.. تفاصيل

فضح الكيش ماكليش، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، تدخلات مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في الاختيارات الفنية والتشكيل الخاص بالقلعة البيضاء.


تعديل موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس بـ أبطال أفريقيا

كشف أيمن حافظ المنسق العام للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موعد مباراة أول أغسطس الأنجولي.




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