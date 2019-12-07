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وزيرة الصحة تشرح تفاصيل اجتماعها مع ممثلي نقابة الأطباء

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:45 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشفت وزيرة الصحة، تفاصيل اجتماعها مع نقيب الأطباء ومجلس الأطباء، والذى استغرق 4 ساعات، لمناقشة مشكلة الأطباء المتعلقة بالتكليف.

وأوضحت الوزيرة خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنهم اتفقوا على تخصيص الخميس 12 ديسمبر يوم تعريفي للأطباء الذين تم تكليفهم، مؤكدة أنه تم تكليف 100% من الأطباء الذين تقدموا.

وأشار إلى أنه تقدم 340 طبيبًا من أصل 832، مشيرة إلى أن الأطباء طالبوا بفتح باب التكليف لمن لم يتقدم، مبدية موافقتها على الأمر.

وتابعت الوزيرة أنه وفقًا للنظام الجديد الذي أقره البرلمان في مارس الماضي، فإن كل 5 سنوات يخضع الأطباء لتقييم لتجديد الترخيص، منوهة بأن مساعد الوزير أطلع الأطباء على تفاصيل النظام الجديد، وأرسل لهم النظام الجديد مكتوب.

وفيما يتعلق ببعض الاعتراضات على النظام، قالت الوزيرة:"ليس قرآن، ومن خلال التجربة والممارسة العملية يمكن أن نحسن النظام الجديد ونغيره حسب الاحتياج، ولن ندخر جهدًا في تقديم الدعم للأطباء حرصًا على صحة المريض المصري".
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