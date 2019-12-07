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رياضة

وليد صلاح الدين: حمدي النقاز شاف خير كتير في الزمالك

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:41 ص
وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين
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إسماعيل محمود
وجه وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، اللوم للتونسي حمدي النقاز، لاعب نادي الزمالك السابق بعد فسخ تعاقده مع الفريق.

وكان حمدي النقاز قد قام بفسخ تعاقده مع نادي الزمالك ، وذلك لعدم حصوله على مستحقاته المالية لمدة 4 أشهر.

وقال وليد صلاح في تصريحات تليفزيونية:"يجب أن يعرف لاعب كرة القدم في الأهلي والزمالك أنهم يلعبون في نادي تخطى عمره الـ 100 عام، حمدي النقاز شاف خير كتير في الزمالك، أخذ بطولات وفلوس بزيادة مع النادي، لذا يجب أن يعرف كل لاعب في هذين الناديين قيمة النادي الذي يلعب له."

ويستضيف نادي الزمالك غدًا ، نظيره نادي أول أغسطس الأنجولي ، في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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