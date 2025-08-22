واتساب يشن أكبر حملة حظر في 2025.. إغلاق 6.8 مليون حساب خلال 6 أشهر| القصة الكاملة

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت منصة واتساب، المملوكة لشركة ميتا، عن إغلاق 6.8 مليون حساب خلال النصف الأول من عام 2025، في إطار حملة كبرى لاستئصال إساءة الاستخدام والاحتيال على منصتها. هذه العملية وُصفت بأنها من أوسع الضربات التي توجهها الشركة لعصابات الجريمة المنظمة التي تستغل التكنولوجيا للإيقاع بضحاياها حول العالم.

عصابات عابرة للحدود وجرائم رقمية منظمة

أوضحت واتساب أن الحسابات المحظورة كانت مرتبطة بمراكز احتيال إجرامية، يديرها أفراد وشبكات متخصصة في جنوب شرق آسيا، وتحديدًا في عمليات تنطوي على العمل القسري وخداع المستخدمين. هذه المراكز الإجرامية، بحسب الشركة، تشغل حملات احتيال متعددة في وقت واحد، تتراوح بين استثمارات العملات المشفرة ومخططات الهرم الوهمية، مع وعود كاذبة بأرباح سريعة ومغرية.

إجراءات استباقية وتحقيقات مكثفة

وقالت ميتا إنها تمكنت من رصد الحسابات المشبوهة وإغلاقها قبل بدء نشاطها الاحتيالي، وهو ما شكّل ضربة مباغتة لمراكز النصب الإلكتروني. وفي مثال بارز، تعاونت ميتا مع OpenAI لتعطيل عملية احتيال انطلقت من كمبوديا، استهدفت مستخدمين عبر إغرائهم بالمال مقابل الإعجاب بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، كجزء من مخطط هرمي مزيف لتأجير الدراجات البخارية.

أدوات حماية جديدة للمستخدمين

بالتزامن مع هذه الحملة، أطلقت واتساب ميزة جديدة تعرض للمستخدمين معلومات أساسية عند إضافتهم إلى مجموعات من أشخاص غير موجودين في قائمة جهات الاتصال، بهدف تعزيز وعيهم الأمني وتقليل فرص تعرضهم للخداع.

نصائح ميتا لتفادي الوقوع في الفخ

قدمت الشركة ثلاث قواعد ذهبية لمكافحة الاحتيال على واتساب:

توقف وفكّر قبل الرد.

اسأل نفسك: هل الطلب منطقي؟ وهل يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقها؟

تحقق من الهوية عبر الاتصال المباشر بالشخص المدّعي.



حرب مفتوحة على الاحتيال الرقمي

تؤكد هذه العملية أن واتساب باتت تخوض حربًا مفتوحة ضد الجريمة الإلكترونية، مستعينة بالتقنيات الحديثة والتحقيقات المشتركة مع شركاء عالميين. ومع اتساع رقعة الاحتيال الرقمي، تبدو رسالتها واضحة.. لا تترك فرصة للمحتالين، والوعي هو خط الدفاع الأول.