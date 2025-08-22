قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل تكشف تفاصيل اشتراكات الأتوبيس الترددي لطلاب المدارس والجامعات
22 دولة يعربون عن قلق بالغ من خطة إسرائيلية لبناء مستوطنات في المنطقة E1
استعراض قوة .. إيران تبدأ مناورات صاروخية واسعة وتصعيد مفتوح مع إسرائيل
تحذير شديد ونصائح للمواطنين.. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأسبوع
واتساب يشن أكبر حملة حظر في 2025.. إغلاق 6.8 مليون حساب خلال 6 أشهر| القصة الكاملة
عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة
هل توقف العمل في مشروع ستاد الأهلي؟..شركة القلعة الحمراء تكشف التفاصيل
خطوات الحصول على تأشيرة العمرة عبر منصة نسك
الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ 21 اليوم إلى غزة
الملك المصري يتربع على العرش.. ليفربول يحتفي بـ محمد صلاح
رغم رفض أمريكا وإسرائيل.. فرنسا والسعودية تطلقان مبادرة أممية لإحياء حل الدولتين
تعليق الرحلات الجوية من مطار بغداد الدولي إلى الجمهورية الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

واتساب يشن أكبر حملة حظر في 2025.. إغلاق 6.8 مليون حساب خلال 6 أشهر| القصة الكاملة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت منصة واتساب، المملوكة لشركة ميتا، عن إغلاق 6.8 مليون حساب خلال النصف الأول من عام 2025، في إطار حملة كبرى لاستئصال إساءة الاستخدام والاحتيال على منصتها. هذه العملية وُصفت بأنها من أوسع الضربات التي توجهها الشركة لعصابات الجريمة المنظمة التي تستغل التكنولوجيا للإيقاع بضحاياها حول العالم.

عصابات عابرة للحدود وجرائم رقمية منظمة

أوضحت واتساب أن الحسابات المحظورة كانت مرتبطة بمراكز احتيال إجرامية، يديرها أفراد وشبكات متخصصة في جنوب شرق آسيا، وتحديدًا في عمليات تنطوي على العمل القسري وخداع المستخدمين. هذه المراكز الإجرامية، بحسب الشركة، تشغل حملات احتيال متعددة في وقت واحد، تتراوح بين استثمارات العملات المشفرة ومخططات الهرم الوهمية، مع وعود كاذبة بأرباح سريعة ومغرية.

إجراءات استباقية وتحقيقات مكثفة

وقالت ميتا إنها تمكنت من رصد الحسابات المشبوهة وإغلاقها قبل بدء نشاطها الاحتيالي، وهو ما شكّل ضربة مباغتة لمراكز النصب الإلكتروني. وفي مثال بارز، تعاونت ميتا مع OpenAI لتعطيل عملية احتيال انطلقت من كمبوديا، استهدفت مستخدمين عبر إغرائهم بالمال مقابل الإعجاب بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، كجزء من مخطط هرمي مزيف لتأجير الدراجات البخارية.

أدوات حماية جديدة للمستخدمين

بالتزامن مع هذه الحملة، أطلقت واتساب ميزة جديدة تعرض للمستخدمين معلومات أساسية عند إضافتهم إلى مجموعات من أشخاص غير موجودين في قائمة جهات الاتصال، بهدف تعزيز وعيهم الأمني وتقليل فرص تعرضهم للخداع.

نصائح ميتا لتفادي الوقوع في الفخ

قدمت الشركة ثلاث قواعد ذهبية لمكافحة الاحتيال على واتساب:

توقف وفكّر قبل الرد.

اسأل نفسك: هل الطلب منطقي؟ وهل يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقها؟

تحقق من الهوية عبر الاتصال المباشر بالشخص المدّعي.
 

حرب مفتوحة على الاحتيال الرقمي

تؤكد هذه العملية أن واتساب باتت تخوض حربًا مفتوحة ضد الجريمة الإلكترونية، مستعينة بالتقنيات الحديثة والتحقيقات المشتركة مع شركاء عالميين. ومع اتساع رقعة الاحتيال الرقمي، تبدو رسالتها واضحة.. لا تترك فرصة للمحتالين، والوعي هو خط الدفاع الأول.

واتساب ميتا العالم OpenAI النصب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

هنادي مهنا

هنادي مهنا في كواليس بتوقيت 2028.. صور

مي فاروق

مي فاروق تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد العمروسي برسالة رومانسية

الفنان محمد رضوان

محمد رضوان ينضم لمسلسل ولاد الأبالسة

بالصور

طبيبة تحذر من مادة في الشعرية سريعة التحضير تتسبب في وفاة الأطفال

الاندومي
الاندومي
الاندومي

أخطر مما تتوقع.. خالد منتصر يكشف تفاصيل حالة أنغام| حيرة أطباء ألمانيا

انغام
انغام
انغام

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

فيديو

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد