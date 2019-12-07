رجيم الإنقاذ.. افقد 5 كيلو فى 10 ايام

قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية في تصريح خاص لصدي البلد،رجيم الإنقاذ السريع لانقاص ٥ كيلو فى ١٠ ايام.
يعتمد هذا الريجيم السريع على المواد الغذائية الغنية بالبروتينات والخضروات ،ومن المعروف أن البروتينات تساعد على التخلص من الحد الأقصى من الدهون مع الاحتفاظ بكثافه العضلات ، أما الخضروات من ناحيتها تملأ المعدة فتعطى الإحساس بالشبع و تزود الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية .
اليوم الاول والثانى والثالث
▪️الافطار
- 3 ملاعق كورن فليكس +كوب لبن خالى الدسم
▪️بعد الفطار بساعتين
- ثمرة فاكهه
▪️الغداء
- 3ملاعق مكرونه +علبه تونه مصفاه من الزيت +سلطه
▪️العشاء
- ثمرتين فاكهه
▪️اليوم الرابع والخامس والسادس
▪️ الفطار
- ربع رغيف +3ملاعق جبنه لايت +خيارتين
▪️بعد الفطار بساعتين
- ثمرة فاكهه
▪️الغداء
- خضار مسلوق +ربع فرخه
▪️بعد الغداء بساعتين
- ثمرة فاكهه
▪️العشاء
- 2 زبادى بمعلقه قرفه
ثم التكرار في باقي الأيام
للحصول على أفضل نتيجة و ضمان نجاح الرجيم السريع يجب الانتباه لما يلى:
- التمسك بكميات البروتينات المذكورة
-عدم الاستغناء ابدا عن الخضروات
- شرب 2 لتر ماء يوميا
- الاهتمام بالمشي يوميا نص ساعه
- الالتزام بمواعيد ثابته للاكل
يعتمد هذا الريجيم السريع على المواد الغذائية الغنية بالبروتينات والخضروات ،ومن المعروف أن البروتينات تساعد على التخلص من الحد الأقصى من الدهون مع الاحتفاظ بكثافه العضلات ، أما الخضروات من ناحيتها تملأ المعدة فتعطى الإحساس بالشبع و تزود الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية .
اليوم الاول والثانى والثالث
▪️الافطار
- 3 ملاعق كورن فليكس +كوب لبن خالى الدسم
▪️بعد الفطار بساعتين
- ثمرة فاكهه
▪️الغداء
- 3ملاعق مكرونه +علبه تونه مصفاه من الزيت +سلطه
▪️العشاء
- ثمرتين فاكهه
▪️اليوم الرابع والخامس والسادس
▪️ الفطار
- ربع رغيف +3ملاعق جبنه لايت +خيارتين
▪️بعد الفطار بساعتين
- ثمرة فاكهه
▪️الغداء
- خضار مسلوق +ربع فرخه
▪️بعد الغداء بساعتين
- ثمرة فاكهه
▪️العشاء
- 2 زبادى بمعلقه قرفه
ثم التكرار في باقي الأيام
للحصول على أفضل نتيجة و ضمان نجاح الرجيم السريع يجب الانتباه لما يلى:
- التمسك بكميات البروتينات المذكورة
-عدم الاستغناء ابدا عن الخضروات
- شرب 2 لتر ماء يوميا
- الاهتمام بالمشي يوميا نص ساعه
- الالتزام بمواعيد ثابته للاكل