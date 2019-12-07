رجيم الإنقاذ.. افقد 5 كيلو فى 10 ايام

قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية في تصريح خاص لصدي البلد،رجيم الإنقاذ السريع لانقاص ٥ كيلو فى ١٠ ايام.



يعتمد هذا الريجيم السريع على المواد الغذائية الغنية بالبروتينات والخضروات ،ومن المعروف أن البروتينات تساعد على التخلص من الحد الأقصى من الدهون مع الاحتفاظ بكثافه العضلات ، أما الخضروات من ناحيتها تملأ المعدة فتعطى الإحساس بالشبع و تزود الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية .



اليوم الاول والثانى والثالث



▪️الافطار

- 3 ملاعق كورن فليكس +كوب لبن خالى الدسم



▪️بعد الفطار بساعتين

- ثمرة فاكهه



▪️الغداء

- 3ملاعق مكرونه +علبه تونه مصفاه من الزيت +سلطه



▪️العشاء

- ثمرتين فاكهه



▪️اليوم الرابع والخامس والسادس



▪️ الفطار

- ربع رغيف +3ملاعق جبنه لايت +خيارتين



▪️بعد الفطار بساعتين

- ثمرة فاكهه



▪️الغداء

- خضار مسلوق +ربع فرخه



▪️بعد الغداء بساعتين

- ثمرة فاكهه



▪️العشاء

- 2 زبادى بمعلقه قرفه



ثم التكرار في باقي الأيام





للحصول على أفضل نتيجة و ضمان نجاح الرجيم السريع يجب الانتباه لما يلى:



- التمسك بكميات البروتينات المذكورة

-عدم الاستغناء ابدا عن الخضروات

- شرب 2 لتر ماء يوميا

- الاهتمام بالمشي يوميا نص ساعه

- الالتزام بمواعيد ثابته للاكل