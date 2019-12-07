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مرأة

رجيم الإنقاذ.. افقد 5 كيلو فى 10 ايام

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:50 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية في تصريح خاص لصدي البلد،رجيم الإنقاذ السريع لانقاص ٥ كيلو فى ١٠ ايام.

يعتمد هذا الريجيم السريع على المواد الغذائية الغنية بالبروتينات والخضروات ،ومن المعروف أن البروتينات تساعد على التخلص من الحد الأقصى من الدهون مع الاحتفاظ بكثافه العضلات ، أما الخضروات من ناحيتها تملأ المعدة فتعطى الإحساس بالشبع و تزود الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية .

اليوم الاول والثانى والثالث

▪️الافطار
- 3 ملاعق كورن فليكس +كوب لبن خالى الدسم

▪️بعد الفطار بساعتين
- ثمرة فاكهه

▪️الغداء
- 3ملاعق مكرونه +علبه تونه مصفاه من الزيت +سلطه

▪️العشاء
- ثمرتين فاكهه

▪️اليوم الرابع والخامس والسادس

▪️ الفطار
- ربع رغيف +3ملاعق جبنه لايت +خيارتين

▪️بعد الفطار بساعتين
- ثمرة فاكهه

▪️الغداء
- خضار مسلوق +ربع فرخه

▪️بعد الغداء بساعتين
- ثمرة فاكهه

▪️العشاء
- 2 زبادى بمعلقه قرفه

ثم التكرار في باقي الأيام


للحصول على أفضل نتيجة و ضمان نجاح الرجيم السريع يجب الانتباه لما يلى:

- التمسك بكميات البروتينات المذكورة
-عدم الاستغناء ابدا عن الخضروات
- شرب 2 لتر ماء يوميا
- الاهتمام بالمشي يوميا نص ساعه
- الالتزام بمواعيد ثابته للاكل
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