مصطحبين أطفالهم.. عشرات الآلاف يتظاهرون بوسط لندن لمناهضة الهجرة
ضبط نباشين يروعون المارة ويسرقون مكونات الممشى السياحي بالمريوطية
بي-21 رايدر.. قاذفة شبحية تعيد رسم مستقبل التفوق الجوي الأمريكي| صور
رئيسة لجنة حقوق المرأة في الدول الأورومتوسطة: نحن مع السلام ويجب اتخاذ خطوات فعلية لتحقيقه
أحمد موسى: أبو العينين اصطحب وفود الاتحاد من أجل المتوسط إلى دير سانت كاترين
مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري
أحمد موسى يستعرض كلمات الوفود المشاركة في اجتماعات برلمان الاتحاد من أجل المتوسط
أبو العينين: من حقنا كبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط أن نكون عضو مراقب بالأمم المتحدة
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.. هل يكون قبل الدراسة؟
بسبب توترات المنطقة.. أبو العينين: خسرنا السنة اللي فاتت 7 مليار دولار في قناة السويس
أحمد موسى: أبو العينين اصطحب وفود برلمان الاتحاد من أجل المتوسط في جولة سياحية بشرم الشيخ
أبرزهم يسرا .. نجوم الفن فى عزاء المطرب عمرو ستين

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء فى المطرب الراحل عمرو ستين ، ومن ابرزهم يسرا ، وفاء عامر ، وزوجها المنتج محمد فوزي.

وكانت نعت مريم عامر منيب خطيبها الراحل عمرو ممدوح ستين بعد وفاته.

وكتبت مريم عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، “إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة اللّٰه حبيبي و كل حاجة في حياتي / خطيبي عمرو ممدوح ستين”.

وأضافت: اللَّهُمَّ ارحمه رحمةً واسعة، واغفر له،واجعل قيره روضة من رياض الجنة، اللَّهُمَّ نقّه من الذنوب والخطايا كم يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلا خيرًا من
أهله، واجعل عمله الصالح شفيعًا له، وارفع درجته في عليين مع الأنبياء
والصديقين والشهداء والصالحين، اللَّهُمّ اجعل قبره نورًا وسكينة، واجمعنا به في جنات النعيم.
نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

أعمال عمرو ستين

ورحل عن عالمنا المطرب عمرو ستين خلال الأيام الماضية حيث قدم على مدار مشواره الفني ألبوم غنائي عام ٢٠١٢.

ويحتوي ألبوم ستين الأول علي 10 أغنيات وهي: "أجمل حاجة"،"متعمليش حسابك"، "كدب احساسك"، "حد عارف"، "بأي شكل"، "بكرة معاك"، "بقي في كدة"، "مبخافش ليه"، "مسافر"، "ولا نسيتها.

وتعاون عمرو في الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء، فمن الملحنين تعاون عمرو مع كل من: محمد يحي، رامي جمال، تامر علي، مدحت الفار.

ومن الشعراء تعاون مع أمير طعيمة، محمد عاطف، محمد رفاعي، رمضان محمد،أحمد حسني، عبير الرزاز، جمال الخولي، محمد حامد، مدحت الفار، اما التوزيع فقد تولي توزيع الألبوم بالكامل الموزع تميم.

شيري عادل
البصل
يسرا من عزاء عمرو ستين
وفاء عامر وزوجها محمد فوزي
