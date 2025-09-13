بدء عزاء عمرو ستين فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

بدأ منذ قليل عزاء المطرب عمرو ممدوح ستين فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد ، وذلك بعد وفاته بشكل مفاجيء خلال الأيام الماضية.

وكانت نعت مريم عامر منيب خطيبها الراحل عمرو ممدوح ستين بعد وفاته.

وكتبت مريم عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، “إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة اللّٰه حبيبي و كل حاجة في حياتي / خطيبي عمرو ممدوح ستين”.

وأضافت: اللَّهُمَّ ارحمه رحمةً واسعة، واغفر له،واجعل قيره روضة من رياض الجنة، اللَّهُمَّ نقّه من الذنوب والخطايا كم يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلا خيرًا من

أهله، واجعل عمله الصالح شفيعًا له، وارفع درجته في عليين مع الأنبياء

والصديقين والشهداء والصالحين، اللَّهُمّ اجعل قبره نورًا وسكينة، واجمعنا به في جنات النعيم.

نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

أعمال عمرو ستين

ورحل عن عالمنا اليوم المطرب عمرو ستين ، وقدم على مدار مشواره الفني ألبوم غنائي عام ٢٠١٢.

ويحتوي ألبوم ستين الأول علي 10 أغنيات وهي: "أجمل حاجة"،"متعمليش حسابك"، "كدب احساسك"، "حد عارف"، "بأي شكل"، "بكرة معاك"، "بقي في كدة"، "مبخافش ليه"، "مسافر"، "ولا نسيتها.

وتعاون عمرو في الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء، فمن الملحنين تعاون عمرو مع كل من: محمد يحي، رامي جمال، تامر علي، مدحت الفار.

ومن الشعراء تعاون مع أمير طعيمة، محمد عاطف، محمد رفاعي، رمضان محمد،أحمد حسني، عبير الرزاز، جمال الخولي، محمد حامد، مدحت الفار، اما التوزيع فقد تولي توزيع الألبوم بالكامل الموزع تميم.