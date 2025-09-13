اول ظهور لوفاء عامر بعد الحكم بحبس ابنة مبارك

حرصت الفنانة وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي على حضور عزاء المطرب الراحل عمرو ستين الذى يقام حاليا فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد .

ويعتبر هو الظهور الأول لها بعد الحكم على مروة يسري المعروفة إعلاميا "بنت مبارك" فى قضية سب وقذف للفنانة وفاء عامر وتم اصدار الحكم بحبسها لمدة عامين ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

أعمال عمرو ستين

ورحل عن عالمنا المطرب عمرو ستين خلال الأيام الماضية بشكل مفاجيء ، وقدم على مدار مشواره الفني ألبوم غنائي عام ٢٠١٢.

ويحتوي ألبوم ستين الأول علي 10 أغنيات وهي: "أجمل حاجة"،"متعمليش حسابك"، "كدب احساسك"، "حد عارف"، "بأي شكل"، "بكرة معاك"، "بقي في كدة"، "مبخافش ليه"، "مسافر"، "ولا نسيتها.

وتعاون عمرو في الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء، فمن الملحنين تعاون عمرو مع كل من: محمد يحي، رامي جمال، تامر علي، مدحت الفار.

ومن الشعراء تعاون مع أمير طعيمة، محمد عاطف، محمد رفاعي، رمضان محمد،أحمد حسني، عبير الرزاز، جمال الخولي، محمد حامد، مدحت الفار، اما التوزيع فقد تولي توزيع الألبوم بالكامل الموزع تميم